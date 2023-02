Las declaraciones más duras y personales de David Valldeperas: «Para mi madre fue un drama que yo naciera»

David Valldeperas ha protagonizado una de las declaraciones más duras de su vida, su madre sufrió muchísimo con su nacimiento, un drama que lo ha acompañado hasta estos días. Carlota Corredera ha sido la encargada de dirigir una de esas conversaciones que ponen los pelos de punta, pero que forman parte de los tabús o miedos de nuestra sociedad. El tema de tener o no tener hijo sigue siendo muy duro, no solo por el hecho sino por la edad en la que se dé ese paso.

David Valldeperas se sincera: “Para mi madre fue un drama que yo naciera”

Carlota Corredera aprovechó su espacio para hablar de la maternidad, Chelo García-Cortés reconoció que nunca ha querido ser madre. Como mujer tiene derecho a elegir y decir bien alto y claro lo que desea o no. En este caso, no quería con lo cual tomo medidas para que no sucediera. Corredera aprovechó el tema de los hijos para revelar un aspecto personal de David Valldeperas.

En el caso de la madre de David, tuvo que pasar todo un calvario al quedarse embarazada a los 44 años. Una edad que en aquellos días era casi la de una abuela, además de que suponía una diferencia de 18 y 10 años con sus hermanos mayores. Cuando la pareja estaba empezando a disfrutar y ver a sus hijos mayores, debía volver a empezar.

Tal y como dice Valldeperas: “Teniendo ya un hijo de 18 y una hija de 10 años, no sabía cómo enfrentarse a haberse quedado embarazada con 44 años”. De tal forma que: “En el año 73… Estuvo durante seis meses llorando porque no sabía cómo enfrentarse públicamente a esto” Algo que finalmente pudo superar.

David se convirtió en el tercer hijo de esta pareja que ya miraba a los 50, siendo la alegría de la casa. En definitiva, después de la tormenta llega la calma. Tuvo que pasar por las críticas de una sociedad que pensaba que ser madre era algo solamente de jóvenes, de veinteañeras o treintañeras.

Hoy en día la situación sería muy distinta. No es nada extraño ver a una mujer teniendo su segundo o primer hijo a lo 40 años. Con lo cual, el caso de David Valldeperas no acabaría en drama sino más bien en todo lo contrario, en una alegría que traería tras de sí el nacimiento de un niño.