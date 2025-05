Basada en hechos reales: el documental que arrasa en Netflix que no te va a dejar moverte del sofá

La plataforma de streaming Netflix acaba de estrenar el documental Un matrimonio mortal en Carolina del Norte (A Deadly American Marriage) y ya se ha posicionado en el número 9 del Top 10 de películas más vistas. Un documental que se centra en la muerte de Jason Corbett que falleció tras una pelea con su mujer Molly Martens y su suegro Thomas Martens, que era un exagente del FBI. La primera mujer de Jason había fallecido en 2006 y él decidió contratar a una niñera para que le ayudase a criar a sus hijos. Con el tiempo los dos se casaron y se mudaron a Winston-Salem, una localidad de Carolina del Norte. Aunque la convivencia entre el matrimonio parecía normal, Jason apareció brutalmente asesinado en su casa. ¿Fue un asesinato o legítima defensa? En este documental de Netflix se cuenta la historia desde los dos puntos de vista y se intenta explicar mediante diversas entrevistas qué ocurrió ese terrible día.

El documental Un matrimonio mortal en Carolina del Norte se estrenó el pasado 9 de mayo en Netflix y tiene una duración de una hora y 42 minutos. Una original producción que ha sido producida y dirigida por Jessica Burgess (Rich & Shameless, American Monster) y Jenny Popplewell (What Jennifer Did, American Murder: The Family Next Door). Este documental basado en hechos reales cuenta con entrevistas exclusivas con Molly, Thomas, los hijos de Jason, Jack y Sarah, y también de su hermana Tracey y su cuñado David. Sus creadores han intentado dar voz a los que defienden la versión de la familia de Jason, pero también la de Molly y su padre.

¿Qué ocurre en el documental Un matrimonio mortal en Carolina del Norte?

Este documental está basado en la historia real de Jason Corbett, un ejecutivo irlandés de la empresa Mylan que tras el fallecimiento de su primera esposa en 2006 decide contratar a Molly Martens como niñera para criar a sus dos hijos pequeños, Jack y Sarah, los cuales solo tenían tres y un año de edad. Poco la pareja se fue enamorando y en 2011 se casaron y se mudaron a Winston-Salem, una localidad de Carolina del Norte.

Para los vecinos era una familia normal y no parecía que tenía problemas, pero el 2 de agosto de 2015 Jason Corbett apareció brutalmente asesinado en su casa. La propia Molly hizo una llamada al 911 en la que confesó que ella era la que le había atacado junto a su padre, pero que lo había hecho en defensa propia.

Según la sinopsis oficial de Netflix: «Un padre irlandés viudo. Una niñera estadounidense. Amor, matrimonio y un nuevo comienzo en Estados Unidos. Todo terminó con el muerto y ella en prisión. ¿Fue un homicidio o legítima defensa?».

En el documental se pueden ver los testimonios de algunos amigos y familiares que hablan del carácter controlador de Molly y de que la relación entre el matrimonio se había deteriorado a raíz de que Molly quisiese adoptar legalmente a los hijos de Jason y este se negase.

Los conocidos de Molly también comentan que Jason era agresivo y que, para proteger a su hija, Thomas Martens, el padre de Molly y ex agente del FBI, se mudó a su casa en Carolina del Norte. Thomas Materns explicó que Jason estaba estrangulando a Molly y que él solo intentó defender a su hija. Molly le golpeó con un ladrillo, que nadie supo explicar qué hacía ahí, y su padre le remató con un bate de béisbol.

Un terrible caso real

La historia de este documental está basada en un caso real que conmocionó a la sociedad americana. El juicio tuvo lugar en 2017 y los medios de comunicación de EE.UU. e Irlanda estuvieron muy pendientes. El argumento de la fiscalía fue que, dadas las evidencias y la tremenda brutalidad del crimen, todo indicaba que había sido premeditado.

La defensa explicó que los dos habían matado a Jason en defensa propia porque tenían miedo por su vida. Al final Molly y Thomas fueron condenados por asesinato en segundo grado y sentenciados a entre 20 y 25 años de prisión. Todo cambió en 2020 cuando la Corte Suprema de Carolina del Norte anuló las condenas debido a que el tribunal original excluyó los testimonios de los hijos de Jason como evidencia.

Después de varias apelaciones, Molly y Thomas Martens aceptaron un acuerdo con la fiscalía en 2023 y se declararon culpables de homicidio voluntario. Al haber estado en prisión desde 2017, los dos fueron liberados en 2024 lo que generó una gran indignación entre los familiares de Jason. La custodia de los dos niños la tiene en la actualidad Tracey Corbett, la hermana de Jason.

El documental Un matrimonio mortal en Carolina del Norte es una buena opción para los que disfrutan con este género y está teniendo una acogida positiva en Netflix. Además de este documental, en la plataforma de streaming se ha estrenado recientemente la docuserie Fred y Rose West: una historia británica de terror que también se está convirtiendo en un éxito en Netflix.