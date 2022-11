‘Ballerina’, el spin-off de John Wick con Ana de Armas comienza a rodarse en Praga

Todavía queda bastante para que podamos ver en cines John Wick: Capítulo 4. No obstante, eso no quita para que Lionsgate no esté trabajando ya en todo el universo que la franquicia planea expandir. Comenzando por Ballerina, el spin-off protagonizado por Ana de Armas que ya ha comenzado su rodaje en Praga. Una información que se ha oficializado gracias a las historias de Instagram de la actriz de origen cubano, quien publicaba una imagen suya en la silla de maquillaje. De Armas aprovechará la intensidad física que ha precisado de proyectos como Sin tiempo para morir o El agente invisible para llevar este esfuerzo al siguiente nivel, en una saga en la que la coordinación y coreografía de las escenas de acción realistas son el estandarte.

El proyecto se anunció oficialmente en 2017, antes del fichaje de la actriz de Blonde. En aquel momento se informó que la película se centraría en una joven mujer que fue criada como asesina y que deberá terminar con aquellos que terminaron con la vida de su familia. En la pasada CinemaCon se habló de que la filmación se desarrollaría en verano, pero los retrasos propios de este tipo de propuestas complejas de producción. Ana de Armas estuvo encantada desde el principio con Ballerina, pero sólo puso una condición para su contratación: que se contratase a una mujer para escribir la historia. Para la artista que inició su carrera profesional en España, era muy importante que el equipo al menos tuviese a una visión femenina para contar esta historia de venganza. La protagonista entrevistó personalmente a seis escritoras hasta contratar a Emerald Fenell, la ganadora del Oscar a Mejor Guion Original en 2021 por Una joven prometedora.

De la saga original, sabemos que Ian McShane aparecerá con su personaje y que según Collider, Keanu Reeves podría hacer una breve aparición como Wick. Chad Stahelski, creador y director de la franquicia, tiene pendiente también el estreno de una serie spin-off centrada en el característico hotel el Continental, un terreno neutral para asesinos dentro del universo de John Wick.

John Wick 4 se encuentra ahora mismo en postproducción y tiene pendiente su estreno el 24 de marzo de 2023. Si Ballerina goza del éxito de las demás entregas, no sería extraño ver a ambos vengativos personajes combatiendo contra la Alta mesa en futuras y sangrientas misiones en la gran pantalla.