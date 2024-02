Azcón se moja y vota por dos zaragozanos para ganar OT 2023

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha expresado cuáles son los concursantes de Operación Triunfo 2023 que deben ganar la final de esta edición. El político ha mostrado en la red social X (Twitter) una captura de la aplicación móvil oficial de OT por la que se vota a los favoritos. “Naiara, Juanjo, ¡¡a por todas!!», ha escrito Azcón con respecto a dos de los seis finalistas que fueron seleccionados el pasado lunes 12 de febrero en el talent show que actualmente emite Amazon Prime Video. Recordemos que estos dos cantantes han sido grandes promotores de Zaragoza dentro del concurso y por eso la ciudad celebrará la gran final del próximo 19 de febrero proyectando la gala en la Sala Mozart del Auditorio

Los zaragozanos Juanjo y Naiara han sido los primeros finalistas de OT 2023, los más votados por el público y el jurado, y los únicos concursantes que no han sido nominados nunca.No es extraño, pues que el presidente aragonés, Jorge Azcón, haya hecho campaña por ellos en redes sociales. “Naiara, Juanjo, ¡¡a por todas!!» Así ha sido el mensaje de apoyo del político, adjuntando, además, una captura de la aplicación móvil oficial de OT por la que se vota a los favoritos y, ahora que llega la final, al concursante que quieres que gane la edición.

🎤 Yo ya he votado a mis ganadores de @OT_Oficial. 💪🏻💙 Naiara, Juanjo, ¡¡a por todas!! pic.twitter.com/D8dwA5DQjv — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) February 13, 2024

Cabe recordar que para celebrar que estos dos aragoneses han sido los auténticos protagonistas de Operación Triunfo 2023, el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de las redes sociales ha anunciado que el próximo lunes 19 de febrero se proyectará la gala final de Operación Triunfo en la Sala Mozart del Auditorio. La entrada será gratuita hasta completar aforo y las reservas podrán hacerse desde este martes, 13 de febrero.

📣 Abrimos la Sala Mozart de @AuditorioZGZ para poder seguir la

gala final de @OT_Oficial

Las entradas para acceder a esta retransmisión se podrán conseguir, de forma gratuita, desde mañana martes, 13FEB, a las 20h, en la web 👉🏽https://t.co/CBLu9b4EP8 pic.twitter.com/vBLv6YqfNc — AyuntamientoZaragoza (@zaragoza_es) February 12, 2024

Seis finalistas

El lunes 12 de febrero tuvo lugar la Gala 11 del concurso de Amazon Prime Video, con ya tres finalistas establecidos (Naiara, Juanjo y Paul), se decidieron qué triunfitos ocuparían los tres puestos restantes en la final, por lo que un concursante se quedó a las puertas de la final.

De los 7 jóvenes que aspiraban a la final, solo seis de ellos regresaron a la academia. Los cuatro semifinalistas cantaron sus canciones. Martin se enfrentó a la semifinal cantando Murder On The Dance Floor de Sophie Ellis-Bextor, Lucas con Mariposa Tecknicolor de Fito Páez, Bea cantó Bette Davis Eyes de Kim Carnes y Ruslana, Let Me Out de Dover.

Tras las actuaciones de los semifinalistas, el jurado valoró sus actuaciones y decidió otorgarle el cuarto puesto en la final a Martin, alabando su versatilidad y habilidad en todos los ámbitos. Llegó el turno de los profesores, quienes le dieron a Lucas un puesto en la final por su evolución y positivismo.

No sabemos si reír o llorar… 🤯 CERRAMOS VOTACIONES 📲 ¿BEA o RUSLANA? ¿QUIÉN será la ÚLTIMA FINALISTA que se unirá a los FINALISTAS de #OT2023? 😱 Descúbrelo EN DIRECTO 👀👉🏻 https://t.co/LpDHehrxSl 💙 pic.twitter.com/NmFawf298N — Operación Triunfo (@OT_Oficial) February 12, 2024

Con cinco puestos ocupados, Bea y Ruslana quedaban en manos del público. Con un 55,5% de los votos, la audiencia del programa quiso que el último puesto como finalista fuera para Ruslana, dejando a Bea fuera del concurso a las puertas de la gran final.

Y cómo de costumbre, Naiara se coronó como la última favorita de la edición con un 37,5% de los votos. Está claro quién tiene todas las papeletas para llevarse el premio final.