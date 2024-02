‘OT 2023’: ¿Quiénes son los 6 finalistas de la edición y cómo votar al ganador?

Queda menos de una semana para la gran final de OT 2023, donde conoceremos el nombre del ganador del programa. Anoche tuvo lugar la Gala 11 del concurso, con ya tres finalistas establecidos (Naiara, Juanjo y Paul), se decidieron qué triunfitos ocuparían los tres puestos restantes en la final, por lo que un «triunfito» se quedó a las puertas de la final y se eligieron a los seis finalistas del concurso.

De los 7 jóvenes que aspiraban a la final, solo seis de ellos regresaban a la academia para prepararse para la gran final. Los cuatro semifinalistas cantaron sus canciones. Martin se enfrentó a la semifinal cantando Murder On The Dance Floor de Sophie Ellis-Bextor, Lucas con Mariposa Tecknicolor de Fito Páez, Bea cantó Bette Davis Eyes de Kim Carnes y Ruslana, Let Me Out de Dover.

No sabemos si reír o llorar… 🤯 CERRAMOS VOTACIONES 📲 ¿BEA o RUSLANA? ¿QUIÉN será la ÚLTIMA FINALISTA que se unirá a los FINALISTAS de #OT2023? 😱 Descúbrelo EN DIRECTO 👀👉🏻 https://t.co/LpDHehrxSl 💙 pic.twitter.com/NmFawf298N — Operación Triunfo (@OT_Oficial) February 12, 2024

Tras las actuaciones de los semifinalistas, el jurado valoró sus actuaciones y decidió otorgarle el cuarto puesto en la final a Martin, alabando su versatilidad y habilidad en todos los ámbitos. Llegó el turno de los profesores, quienes le dieron a Lucas un puesto en la final por su evolución y positivismo.

Con cinco puestos ocupados para la gran final, Bea y Ruslana quedaban en manos del público, quienes utilizarían su voto extra para salvar a una de las dos mientras los tres primeros finalistas actuaban. Masi Rodríguez entró para anunciar el último Nómada Favorito del concurso, que se disputaba entre Paul, que cantó Fiebre de Bad Gyal, Juanjo con El Patio de Pablo López y Naiara, que versionó Let’s Get Loud de Jennifer Lopez. Por tercera vez en el programa, Naiara se proclamaba la última Nómada Favorita del concurso.

Tras la actuación de Pablo López, Chenoa se colocaba junto a las dos jóvenes aspirantes a la final para comunicar la decisión del público. Con un 55,5% de los votos, la audiencia del programa quiso que el último puesto como finalista fuera para Ruslana, dejando a Bea fuera del concurso a las puertas de la gran final.

Naiara, Juanjo, Paul, Martin, Lucas y Ruslana son los seis finalistas de OT 2023 que se disputarán el título de ganador del programa, que está en manos del público, que votará al concursante que quiere que se proclame ganador a través de la aplicación oficial del programa.

Y señoras y señores… LA foto de la noche 📸 #OTGala11 ELLOS son LOS SEIS FINALISTAS de #OT2023 💙✨ pic.twitter.com/KNgUNajK56 — Operación Triunfo (@OT_Oficial) February 12, 2024

Nuevas fechas de la gira de OT 2023

Con el éxito en la venta de entradas de las cuatro primeras fechas de la gira en Madrid y Barcelona, el equipo del programa ha publicado nuevas fechas.

Los 16 «triunfitos» pasarán por Bilbao el próximo 27 de abril, Fuengirola el 18 de mayo, Murcia el 24 de mayo, Sevilla el 13 de junio, Granada el 15 de junio, Zaragoza el 21 de junio, Puerto de Santa María el 6 de julio y Valencia el 13 de julio.

La gira del programa recorrerá un gran número de ciudades de España.