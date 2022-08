Así luce Charlie Cox como Daredevil en ‘She-Hulk: Abogada Hulka’

Charlie Cox interpretó durante tres temporadas a Daredevil en la serie homónima de Netflix. El gigante del streaming quería crear su propio universo en la pequeña pantalla y lo culminó con The defenders. Sin embargo, los derechos de los personajes regresaron a Marvel y por tanto a Disney. Una situación complicada para los fans de Cox, quienes siempre aplaudieron la labor del actor interpretando a Matt Murdock. La casa del ratón no es tonta y sabía perfectamente el tirón y la legión de admiradores que había tenido la serie del hombre sin miedo. Por ello, primero fue en La serie Ojo de halcón donde apareció el villano Kingpin de Vincent D’Onofrio y más tarde, Murdock realizaba un cameo en el que aconsejaba judicialmente a Peter Parker en Spider-Man: No way home. Con estas breves apariciones, el equipo de Kevin Feige daba entrada a los personajes en el UCM, pero no ha sido hasta la aproximación del estreno de She-Hulk: abogada hulka que hemos podido ver a Cox con el traje del superhéroe.

No es la primera vez que sabemos de la aparición del justiciero de Hell’s Kitchen en la serie de Hulka. En el primer tráiler oficial, al final se podía apreciar la aparición del cuerpo en sombras de Daredevil y del icónico bastón que utiliza como arma en los cómics. Para seguir promocionando la serie de la abogada verde, Disney ha compartido una serie de imágenes oficiales de Daredevil con su nuevo traje. La forma de hacerlo en Twitter, desde la cuenta oficial de la serie, fue compartir cuatro imágenes que formaban el logotipo del show televisivo. Pero que si haces click en cada una de ellas descubres un nuevo vistazo a personajes como Bruce Banner (Mark Ruffalo) o Abominación (Tim Roth). La última de ellas revela dos miradas diferentes a Daredevil; Una en la que el personaje aparecía encima de un coche, con el héroe apenas visible y otra en la que se le ve con parte del traje. Este se parece bastante al que llevaba Charlie Cox en la serie original. No obstante, sí que hay una principal novedad y son las partes doradas y amarillas del traje, en referencia a la indumentaria que llevó al principio el personaje en los cómics.

La serie She-Hulk :Abogada Hulka se estrenará el 18 de agosto en Disney +, mientras que el héroe de Cox está listo para su propia serie, Daredevil: Born Again. Llegará en 2024 y tendrá 18 episodios.