Entre las novedades que estrena Netflix en enero destaca Archivo 81, una serie de terror cuyo productor ejecutivo es James Wan al que conocemos por su trabajo en Saga El conjuro y Aquaman. Esta serie de terror está basada en un podcast de éxito en Estados Unidos en el que se cuentan historias de miedo y sobrenaturales sobre rituales y sucesos inquietantes relacionados con el funcionamiento del subconsciente.

El podcast, que tiene el mismo nombre, se lanzó en 2018 y disfrutó de 3 temporadas de éxito. Ha sido adaptado por Rebecca Sonnenshine (The Boy, Crónicas vampíricas). Marc Sollinger y Daniel Powell, creadores del podcast, también están involucrados en la adaptación y son productores ejecutivos. Esta nueva serie de terror se estrenará el 14 de enero por Netflix. El tráiler oficial de la serie se estrenó ayer y ya podemos ver que va a ser una ficción impactante.

¿Cuál es la trama de Archivo 81?

Según explica la sinopsis de Netflix la serie cuenta la historia de Dan Turner (Mamoudou Athie), “un archivista que acepta el encargo de restaurar una colección de cintas de vídeo de 1994. Mientras reconstruye la obra de la documentalista Melody Pendras (Dina Shihabi), Dan se va sumergiendo en la investigación que esta llevó a cabo sobre una peligrosa secta en el bloque de pisos Visser”.

Dan, según va avanzando la acción, se va obsesionando por averiguar qué le ocurrió a Melody. Cuando descubre una misteriosa conexión entre ambos personajes y Dan cree que puede salvar a Melody del aterrador final que sufrió 25 años atrás.

Un buen elenco

La serie de terror Archivo 81 está protagonizada por los actores Mamoudou Athie (Sorry for Your Loss, The Detour) que interpreta a Dan Turner y Dina Shihabi (Altered Carbon, Tom Clancy’s, Jack Ryan) a Melody Pendras.

Mamoudou Athie tiene experiencia como actor en ficciones de terror Underwater y Black Box que se estrenaron en el 2021 y formó parte de la antología de películas de terror realizada por Blumhouse y Amazon Prime Video. Además de los dos protagonistas, también participan en Archivo 81 los actores Martin Donovan, Matt McGorry, Julia Chan, Evan Jonigkeit y Ariana Neal.

Por ahora solo podremos ver esta primera temporada de ocho episodios de Archivo 81 y todavía Netflix no ha confirmado si habrá una segunda, como suele hacer con todas sus producciones hasta que ve el resultado del estreno. Una serie, que es una de las apuestas de la plataforma de streaming junto con Feria: la luz más oscura y La chica de la limpieza, y una buena opción para los aficionados al cine de terror.