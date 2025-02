Ana Rosa deja K.O. a Monedero tras las denuncias de acoso: «Feminista en público, machirulo en privado»

Siguiendo la estela de Sumar con el caso Errejón, Podemos silenció las denuncias de mujeres que hicieron llegar al partido sus testimonios sobre el presunto acoso sexual de Juan Carlos Monedero, un nuevo escándalo de la izquierda feminista que ha servido a Ana Rosa Quintana para dar un buen repaso a la formación morada y a su cofundador, al que ha dejado K.O. este viernes en El programa de Ana Rosa (Telecinco). En su habitual editorial, al arranque del espacio, la presentadora ha retratado a Monedero por su «desdoblamiento» y ha dejado en evidencia a Podemos por su hipocresía.

«Ser o no ser. Ser feminista en público y machirulo en privado. Esa es la cuestión». Con ese paso firme ha empezado su narración Ana Rosa Quintana, que ha pasado a relatar cómo «ahora» es cuando los españoles se han enterado de que el cofundador de Podemos, el mismo que «decía en público que a los acosadores se les echa del partido», tiene «tres denuncias por acoso y violencia sexual».

La periodista se refiere así a los testimonios de dos mujeres que trasladaron a Podemos su experiencia con Juan Carlos Monedero, un comportamiento que en el partido interpretaron como posible «violencia sexual». La tercera de ellas es la de una alumna de la Universidad Complutense de Madrid, en la que Monedero es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas. La universidad ha abierto una investigación y permanece en contacto con la estudiante, que se acogió al protocolo antiacoso. En este caso, Monedero podría haber incurrido en delitos contra la integridad moral y otros de acoso sexual y acoso por razón de género.

Con la información sobre la mesa, Ana Rosa Quintana ha continuado el dibujo del perfil de Monedero, «el doctor Jekyll en público y Mr. Hyde en privado». Según la periodista, «debe ser agotador ese desdoblamiento moral de la personalidad, esa disociación entre el político y la persona», en una clara alusión a la postura adoptada siempre por los podemitas, que desde un principio se han autoproclamado abanderados del feminismo al grito del «hermana, yo sí te creo».

Con ello, la presentadora ha procedido a hacer un breve repaso de las claves del caso Monedero, y ha recordado que Podemos recibió esas dos denuncias en septiembre de 2023 para desgranar después las fechas: la primera se trasladó al partido el 12 de septiembre de 2023; el 14 de septiembre, Monedero anunció que dejaba la fundación del partido, el Instituto República y Democracia (think tank), «de acuerdo con Ione Belarra»; «y, un año y medio después nos enteramos de que le habían echado en silencio», ha matizado Ana Rosa.

Asimismo, ha recordado que Irene Montero, entonces ministra de Igualdad, invitó a Monedero -4 días después de ser apartado del partido- a un mitin «en primera fila», momento en el que ha recurrido a un efectivo gancho: «Lo invitó a un acto llamado Con vosotras podemos, que debería haberse llamado Podemos con vosotras, porque el punto violeta se convirtió en un agujero negro que se tragó las denuncias».

La segunda denuncia también llegó a Podemos ese mismo mes, cuando «el punto violeta también dio la callada por respuesta», ha narrado, y ha enfatizado ese «silencio». Eso sí, «donde no se callaron fue en redes sociales», ha apuntado Quintana. En sus respectivas cuentas, Ione Belarra agradeció a Monedero -el mismo día que anunció su marcha- «su magnífica militancia», mientras que Victoria Rosell (ex delegada del Gobierno contra la violencia de género) escribió «gracias por tanto».

Si ha sido contundente desde un principio para hacer un perfil de Monedero, no ha perdido ninguna fuerza para hacer lo propio con Podemos. «Su lema era Hay que romper el silencio, porque tu silencio no te protegerá, y aquí protegieron a Monedero con silencio. En Podemos no se aplicó la ley del sólo sí es sí, se aplicó la ley del silencio», ha sentenciado.

A este editorial se han sumado otros momentos destacables de El programa de Ana Rosa en relación al caso Monedero, en los que Ana Rosa Quintana ha vuelto a intervenir para dejar claros ciertos mensajes. Así, en el momento en el que el colaborador Rodolgo Irago, habitual defensor de la izquierda, se ha referido al presunto comportamiento de Monedero como «baboso», Ana Rosa Quintana ha sido rápida para replicarle: «Cuando dices ‘baboso’, ¿te refieres a ‘agresión sexual’?».

Rifirrafe con Victoria Rosell

Además, poco después ha intervenido en directo, por videollamada, Victoria Rosell, con la que ha protagonizado algún otro round en el que la presentadora también ha dejado sin palabras a la ex delegada del Gobierno contra la violencia de género. El tono ha subido, principalmente, cuando Rosell ha evitado en todo momento hablar de Monedero, y la periodista le ha echado en cara que cuando el podemita es el protagonista de la actualidad -razón por la que han querido contar con ella-, Rosell se ha dedicado únicamente a mencionar «a Errejón y al PP».

Incluso, Ana Rosa le ha llegado a preguntar de manera directa «quién» fue el que puso a Victoria Rosell en el puesto de la Delegación del Gobierno contra la violencia de género, y ella ha aclarado que fue el Gobierno de coalición. «Ah, claro», se ha limitado a decir la periodista, dejándola en evidencia y con su callada por respuesta. La despedida de Rosell tampoco ha pasado desapercibida: no ha mencionado a Monedero, pero sí a Errejón y al PP y se ha marchado con quejas por no haber hablado de Rubiales.

Iglesias, Montero y Belarra

Junto al nombre de Monedero y, obviamente, de Podemos, también se ha señalado a Pablo Iglesias e Irene Montero: en un chat de WhatApp al que ha tenido acceso OKDIARIO, Raque Ogando, ex miembro de Podemos, y la influencer Ayme Román comentan que ambos «lo sabían». Además, Ayme Román ha ajustado cuentas con Raque Ogando, con la que rompió su amistad, y la ha acusado de intentar ocultar los chats sobre Monedero «para no perjudicar a Podemos» en el pasado, mientras que ahora que no pertenece a la formación morada habría filtrado las conversaciones «con el único propósito de embarrar al partido», según señala.

Por otro lado, este mismo viernes Ione Belarra ha hablado frente a los medios de comunicación. Ante los micrófonos, entre otras cosas, se ha quejado de que «las importantes son las víctimas», las mismas a las que el partido dejó abandonadas: el partido no fue a más con la denuncia por el hecho de que no recibieron más detalles sobre el supuesto comportamiento de Monedero con ellas, como le solicitaron. En lugar de arropar y acompañar a la víctima para apoyarla hasta que estuviera preparada para denunciar ante la Justicia, como siempre han predicado, Podemos dio el asunto por zanjado.