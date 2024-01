Amigos para siempre: Ben Affleck volverá a dirigir a Matt Damon en una nueva película para Netflix

No son hermanos como los Coen o los Safdie, pero como si lo fuesen. La asociación dentro y fuera del set de Ben Affleck y Matt Damon supone ya, una dupla legendaria para los amantes del séptimo arte. Así, desde que se conociesen bien jóvenes en el instituto, han ido forjando una amistad inquebrantable que ha alcanzado un nivel excelso en lo que a la colaboración cinematográfica se refiere. Un dúo de sinergias que continuará en una nueva película para Netflix titulada Animals.

Affleck volverá a ponerse tras la cámara y Damon será el protagonista de un thriller que supone, uno de los primeros títulos de Artist Equity, la compañía productora que fundaron recientemente y que busca realizar una repartición de los beneficios justa entre el equipo artístico y técnico y lo generado por las salas y plataformas de streaming. Por el momento, se desconocen la mayor parte de los detalles de la trama, pero sabemos que comenzará a rodarse el próximo mes de marzo. Según los primeros informes, el guion de Connor McIntyre se centraría en un candidato a la alcaldía al que secuestran a su hijo. Lejos de colaborar con la policía, tanto él como su esposa decidirán desenmascarar al criminal y descubrir la verdad por sí mismos. Deadline ha sido la primera en confirmar la noticia de un proyecto en el que el desconocido McIntyre, debutará como escritor.

Animals estará producida por Affleck, Damon y Dani Bernfeld para Artist Equity, mientras que Gerry Cardinale, Brad Weston y Collin Creighton harán lo propio con sus compañías, RedBird Capital Partners y MAKEAREADY respectivamente. Como viene siendo habitual en sus colaboraciones, se espera que este sea uno de los proyectos más ambiciosos de Netflix ,cuando esta se estrene en 2025.

‘Air’ los unió de nuevo

No ha tenido la repercusión que pensábamos que iba obtener en los próximos Oscar 2024, pero Air nos permitió ver juntos de nuevo a ambos intérpretes en un mismo reparto y ser, la primera vez que Affleck dirigía a su amigo. Pero para Damon, lejos de ser esto una novedad, ya aseguró mientras promocionaba la cinta que no sintió el cambio de roles como tal, ya que desde jóvenes ya le daba indicaciones en el teatro del instituto: “Hemos escrito un montón de películas, producido y actuado juntos durante muchos años y décadas, por lo que no se sintió diferente trabajar de esta manera. Quiero decir, hacíamos obras de teatro en la escuela secundaria en las que él decía ‘Amigo, creo que deberías hacerlo así’. Me ha estado dirigiendo durante cuarenta y tantos años”.

Antes de la cinta que narra el origen de las míticas zapatillas de Michael Jordan, compartieron elenco en El último duelo, el infravalorado filme que Ridley Scott dirigió en 2021. Tradicionalmente juntos a través del particular universo cinematográfico de Kevin Smith, se llevaron el Oscar a Mejor guion original por El indomable Will Hunting en 1998. Pero antes, los vimos en toda una serie de comedias como Días de gloria o Persiguiendo a Amy. Sus recién adquiridas estatuillas doradas no aplacaron sus ánimos de seguir trabajando y apareciendo en comedias ligeras como Dogma, Jay y Bob el silencioso contraataca y Una chica de Jersey. Sus caminos eso sí, se separaron simultáneamente cuando se convirtieron en auténticas estrellas de acción. Affleck protagonizó Daredevil y Damon, comenzó la franquicia de Jason Bourne.

Sus proyectos por separado, salvo algún caso aislado, funcionaron bien en la taquilla. A Damon, le funcionó mejor su carrera como actor y en cambio, Affleck comenzó a ser tomado en serio cuando debutó como director en Adiós pequeña, adiós.

Aflleck y Damon: Dos agendas complicadas en Hollywood

La buena noticia de Animals es que el rodaje comenzará muy pronto, siendo un proyecto completamente inesperado que podremos disfrutar, eso sí, en 2025. Una suerte, teniendo en cuenta que ambos actores son figuras muy reclamadas en la industria. Así que por mucho que Damon quisiese tener un descanso después de Oppenheimer, mientras rueda este nuevo trabajo para Netflix, estrenará dos filmes más; Dos chicas a la fuga de Ethan Coen y The Instigators, del director de El caso Bourne, Doug liman.

Tras su aplaudido papel y dirección en Air, Affleck está pasando por un momento complicado después de despedirse (¿definitivamente?) De su Batman en Flash y de firmar la criticada Hypnotic, un thriller detectivesco a las órdenes de Robert Rodriguez. No sabemos si aparte de dirigir, estará presente en el elenco de Animals, pero antes podremos verle en el documental This is Me…Now: A Love Story, que versará sobre su pareja, la cantante y actriz Jennifer López.