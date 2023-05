‘A ambos lados del abismo’, la miniserie de suspense que ha estrenado HBO Max

Entre los estrenos de de HBO Max para este mes de mayo está la serie A ambos lados del abismo. Esta miniserie de suspense sigue a la agente de policía de la ciudad alemana de Wuppertal Luise Berg en el momento en el que se encuentra con Dennis Opitz, el asesino de su hija, que acaba de salir de prisión.

A ambos lados del abismo es una miniserie de 8 episodios que es una producción original de WarnerTV en Alemania y ha sido creada y escrita por Kristin Derfler. Una ficción que se centra en los fallos de la justicia y en la dificultad para desenmascarar a un asesino que es aparentemente para todos inocente.

Una emocionante serie que se estrenó en Alemania en diciembre del año pasado y que llegará a la plataforma de streaming HBO Max el 8 de mayo. Esta miniserie es una de las apuestas de HBO Max para este mes junto con Los fontaneros de la Casa Blanca, Spy/Master, German Genious o No me gusta conducir, la divertida serie que ya pudimos ver en Movistar Plus+ y que ha ganado 3 premios Feroz este año: el de mejor serie de comedia, el de mejor actor principal en una serie de comedia para Juan Diego Botto y el de mejor actor de reparto de una serie comedia para David Lorente.

Un oscuro pasado

La agente de policía Luise Berg comienza a investigar el desconocido pasado de Dennis después de encontrarse con él. Ahora parece para todos un ciudadano ejemplar, pero en realidad está tramando una venganza contra todo lo que le ocurrió en el pasado.

Luise se da cuenta de sus intenciones, pero nadie la cree porque piensan que está obsesionada con incriminar de nuevo a Dennis. Al final, la propia Luise y su hija pequeña Josi, se convierten en el centro del malvado plan de Dennis y, como nadie la cree, tendrá que defenderse sola.

No obstante, la gente cree que Luise está obsesionada con incriminar a Dennis, perdiendo toda su credibilidad, incluso cuando ella y su hija se convierten nuevamente en el centro del plan del homicida. La serie juega con el espectador que intenta descifrar el solo el enigma sobre el pasado y las intenciones de Dennis.

El reparto de A ambos lados del abismo

Esta serie de suspense está protagonizada por los actores Josephine Thiesen y Dirk Martens. También en el reparto están los actores Lea van Acken, Toni Gojanovic, Charlotte Krause, Ann-Kathrin Kramer, Linda Gegusch y Senita Huskic, entre otros.