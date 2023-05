Netflix mueve ficha y trae la serie más aclamada por todo el público: no podrás parar de verla

Una de las series que ha tenido más éxito en los últimos años es Black Mirror. Netflix acaba de anunciar que a partir del próximo 6 de junio se podrá ver la esperada temporada 6 de Black Mirror en su plataforma de streaming, lo que es una buena noticia para sus seguidores que llevan esperando desde 2019 que se estrene la quinta entrega. El rodaje de esta serie mítica se retrasó debido al parón de la pandemia por el coronavirus.

Los episodios de la temporada 6 de Black Mirror han sido creados y escritos de nuevo por Charlie Brooker y ha contado como productores ejecutivos con el propio Charlie Brooker, Jessica Rhoades, Annabel Jones y Bisha K. Ali.

La plataforma de streaming Netflix estrenó la primera temporada de la serie distópica y de ciencia ficción en 2011. Su originalidad la convirtió pronto en todo un éxito de crítica y audiencia. Tras esta primera entrega se estrenaron las cuatro siguientes temporadas en 2013, 2016, 2017 y 2019 y también la película interactiva Bandersnatch en 2018.

El regreso más esperado

De nuevo en esta nueva temporada la serie de Charlie Brooker volverá a reinventarse en cada nuevo episodio. Según Netflix: “La sexta temporada de Black Mirror es la más impredecible, inclasificable e inesperada hasta el momento”.

La serie Black Mirror ha sido capaz de sorprender a sus seguidores con la originalidad de todos sus episodios. Entre ellos destacan algunos ya míticos como The Entire History of You, The Waldo Moment, Metalhead, Playtest, Rachel, Jack and Ashley Too, White Bear, Nosedive, Crocodile o Striking Vipers, entre otros muchos. Por ahora sus seguidores pueden ir recordando los mejores episodios de esta serie.

Un gran reparto para Black Mirror 6

Esa variedad se aplica tanto a los temas de los nuevos episodios como a la larga lista de estrellas que se unen para la temporada 6. Como ha explicado Charlie Brooker en Tudum: “Al darle vida a todo, tenemos una lista increíble de directores inteligentes y repugnantemente hábiles que trabajan con un elenco de actores tan talentosos que, francamente, no tienen derecho a existir”.

Por ahora lo único que ha trascendido, además del teaser que podéis ver al final de este artículo y las primeras fotografías, es el reparto que estará compuesto por los actores Aaron Paul, Anjana Vasan, Annie Murphy, Auden Thornton, Ben Barnes, Clara Rugaard, Daniel Portman, Danny Ramirez, Himesh Patel, John Hannah, Josh Hartnett, Kate Mara, Michael Cera, Monica Dolan, Myha’la Herrold , Paapa Essiedu, Rob Delaney, Rory Culkin, Salma Hayek Pinault, Samuel Blenkin y Zazie Beetz.