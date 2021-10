Kristen Stewart será la princesa Diana de Gales en Spencer, el último biopic dirigido por el cineasta chileno Pablo Larraín. El tráiler, que salió hace ya algunas semanas, sorprendió a todo el mundo por la caracterización y similitud de Stewart con Diana y, por los breves destellos de genialidad interpretativa que seguramente la coloquen entre las nominadas a Mejor Actriz en los próximos Oscar 2022. Sin embargo, aparte de todo el material histórico que existe sobre el personaje real, la protagonista de esta nueva revisión se centró en otra actriz que ya encarnó el mismo papel.

Probablemente, si has visto la serie The Crown sepas perfectamente de quién estamos hablando. Emma Corrin no sólo sorprendió a todos los espectadores del producto de Netflix, sino que además sentó un buen precedente en el que basar las futuras apreciaciones de un rol tan característico e icónico como fue el de Diana. En una reciente entrevista para el medio Entertainment Weekly, Stewart se declaró fan total de la versión de Emma Corrin: “Creo que (Emma Corrin) hizo un trabajo realmente hermoso. Quiero decir, ¡no quiero decir que mi opinión importe en absoluto! Pero la amaba en eso, de verdad”.

Kristen Stewart aseguró también haber visto la temporada de la ganadora de los recientes premios Emmy en una noche, pero es que además ambas comparten en su interpretación especialmente relevante: el entrenador de dialectos William Conacher. Este profesor de interpretación ha dirigido la acentuación de Stewart y Corrin y del mismo modo a Naomi Watts en el drama biográfico del 2013 titulado Diana.

La película se titula Spencer por ser este, el apellido de soltera de la princesa, toda una declaración de intenciones que ya ha recibido elogios en los principales festivales donde se ha proyectado (Venecia, Telluride y TIFF). A pesar de la ayuda recibida por Conacher, Stewart señaló a EW que el papel seguía siendo un desafío porque existen muchas contradicciones alrededor de la figura de Diana: “Es muy triste e irónicamente, una de las personas más desconocidas de la historia, cuando todo lo que quería era estar más cerca de la gente”. Spencer se estrenará en los cines españoles el próximo 19 de noviembre.