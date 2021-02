Cuando el pasado mes de enero se hizo pública la primera imagen de Kristen Stewart caracterizada como Diana de Gales para la nueva película del director de cine chileno Pablo Larraín, solo podíamos pensar en el asombroso parecido entre la que fuera protagonista de “Crepúsculo” y la desaparecida princesa, y además nos quedamos con ganas de mucho más. Ahora por fin han visto la luz algunas fotografías de uno de los momentos del rodaje, que se está llevando a cano en Alemania.

La cinta, que lleva el título de “Spencer”, se centra en tres días concretos de la vida de Diana de Gales, en los que la Princesa decidió poner un punto y aparte a su etapa como royal y fue el principio de su separación de Carlos de Inglaterra. El escenario, aunque se ha trasladado a tierras germanas, pretende ubicarse en Sandringham, la residencia que la Reina tiene en la zona de Norfolk y donde la familia siempre suele pasar las fechas navideñas, al menos hasta ahora.

Aunque la primera imagen de la actriz como Diana de Gales mostró solo su rostro – y causó un gran impacto por el parecido con la Princesa- , ahora por fin la hemos visto muy metida en el papel, y nos ha sorprendido el primer look que ha elegido. La intérprete ha sido fotografiada en uno de los descansos del rodaje en la ciudad alemana de Dülmen, acompañada de algunos compañeros.

Kristen Stewart aparece con una falda negra hasta la rodilla, medias de cristal, zapatillas blancas y negras de Adidas y una chaqueta de tartán. Un look que, si no fuera por las deportivas, recuerda mucho a algunos de los estilismos más memorables de Diana de Gales, los que solía lucir cuando visitaba Escocia, como guiño a la región. De hecho, en el año 1989, la entonces esposa de Carlos de Inglaterra llevó un vestido abrigo con idéntico estampado bajo el cual de veía un jersey blanco de cuello perkins en una visita a Escocia.

Pese a que la combinación de las medias de cristal y las playeras resulta un poco extravagante, la realidad es que Kristen luce este calzado porque se encuentra en uno de los descansos del set, ya que todo apunta a que en el filme la veremos con unos zapatos de salón similares a los que llevaba la Princesa. Y es que es de sobra conocido que Kristen Stewart no es una gran fanática de los tacones y es muy habitual verla con zapatillas en su día a día o incluso pasear descalza por una alfombra roja por molestias con el calzado.

Aunque no se ha revelado la firma a la que pertenece el look de la actriz, los fans de la Princesa están de enhorabuena. En estos momentos, en la web de Zara hay al menos dos versiones disponibles en rojo y verde de la chaqueta que ha lucido Kristen y que le darán un toque diferente a cualquier look. En el caso de Diana, sí se sabe que el outfit que escogió a finales de los noventa pertenecía a una de sus firmas fetiche, Catherine Walker.

Por ahora no se ha confirmado la fecha exacta en la que verá la luz el filme, pero todo apunta a que será de cara al próximo otoño. Sin duda, los fans de los Windsor y, en especial de la Princesa, lo están deseando.