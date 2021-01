Tenemos nuevas reinas de estilo en Reino Unido. Dos de las sobrinas de Lady Di ocupan este mes la portada de “Tatler” y prometen convertirse en dos iconos de la elegancia. Se trata de las hijas gemelas del conde Spencer, lady Amelia y lady Eliza, que posan con su innata sofisticación desde su residencia de Ciudad del Cabo y revelan algunos detalles hasta ahora desconocidos de su vida y de los recuerdos que tienen de su tía, Diana de Gales. Las hermanas de Kitty Spencer, a sus veintiocho años, se han convertido en unos de los rostros imprescindibles de la alta sociedad británica, pero prefieren llevar una vida discreta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tatler (@tatlermagazine)



Las gemelas son hijas del hermano de Lady Diana y la exmodelo Victoria Lockwood, una de las últimas en lucir la tiara Spencer en su enlace. Apenas tenían cinco años cuando la Princesa falleció en un trágico accidente en París y la mayor parte de su infancia la pasaron en Sudáfrica: “para nosotras solamente era nuestra tía”, explica lady Eliza. “Como crecí en Sudáfrica, no supe lo importante que era hasta que fui mayor. […] Solo entonces me di cuenta de la importancia que su pérdida tenía para el mundo”, ha recalcado la joven. Su padre quiso que tanto ellas como sus hermanos crecieran lejos del Reino Unido, para evitar la presión mediática y poder vivir en el anonimato. Sin embargo, no siempre lo conseguían.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Charles Spencer (@cspencer1508)

Lady Eliza recuerda una ocasión en la que fueron a la playa con Diana de Gales y se encontraron con un fotógrafo: “como éramos jóvenes, no sabíamos lo que sucedía, pero podría haber sido bastante aterrador. Sin embargo, ella lo convirtió en un juego sobre quién conseguía regresar primero al coche. La manera en que nos protegió, consiguiendo que estuviéramos a salvo y no nos asustáramos, fue increíble”, mantiene Lady Eliza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eliza Spencer (@elizavspencer)

Mientras que Lady Amelia es un rostro habitual de algunas revistas, su hermana Eliza se había mantenido hasta ahora al margen de los focos, aunque sí que había acaparado titulares en alguna ocasión, por un trágico suceso. De hecho, en 2008 perdió a su novio en un accidente de tráfico en Ciudad del Cabo. Por su parte, su hermana Amelia fue protagonista de una pequeña pelea en la misma ciudad en un McAuto, aunque no hubo consecuencias de este incidente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amelia Spencer (@ameliaspencer15)

Al igual que su hermana Kitty, también Lady Amelia está a punto de contraer matrimonio próximamente. Según cuenta ella misma en la entrevista con “Tatler», su padre le ha ofrecido que la ceremonia se celebre en Althorp House, la histórica residencia de los Spencer en la que reposan los restos de la princesa Diana, pero aún no lo ha decidido. “Es el hogar de mi familia, y es precioso. Seríamos muy afortunados al casarnos allí, pero Ciudad del Cabo es donde crecimos y existe la posibilidad de que lo hagamos allí”, ha recalcado. Lo que es muy probable que sí que ocurra es que luzca la tiara con la que se coronó Diana de Gales en su enlace y que nos quedamos con las ganas de ver a Kate Middleton y a Meghan Markle.