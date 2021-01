Primero fue Gillian Anderson y ahora, Jemima Goldsmith. El creador de la exitosa serie de televisión “The Crown”, Peter Morgan, podría estar saliendo con la que fuera mejor amiga de Diana de Gales, así como su confidente mientras mantuvo una relación secreta con el médico de origen pakistaní Hasnat Khan.

Tal como ha publicado la revista británica “Tatler”, tras su ruptura con Anderson -quien por cierto interpreta a Margaret Thatcher en la serie-, Morgan había empezado a verse con Jemima Goldsmith, aunque ninguna de las partes se ha manifestado por el momento al respecto. Según las últimas informaciones, el guionista y la protagonista de “Expediente X” ponían fin a cinco años de amor a mediados del mes de diciembre. De hecho, por curioso que pueda parecer, la pareja se había conocido en una fiesta en la que se promocionaba “The Crown”, pero no se sabe si su trabajo junta en la serie ha tenido algo que ver en la separación.

Lo más curioso de la situación es que Jemima Goldsmith, además de haber sido confidente de Diana de Gales, también es amiga de Gillian Anderson, o al menos, lo era hasta la fecha. Un triángulo amoroso que bien se merecería acaparar un capítulo de la ficción, pero no viene al caso.

Sin embargo, ahora que la serie ha comenzado a ahondar en la figura de Diana de Gales, es más que probable que llegue un momento en que la propia Jemima Goldsmith pueda salir en escena, sobre todo en el momento en el que se aborde la relación entre Lady Di y al que se considera su gran amor, el cardiólogo Hasnat Khan. Una historia que comenzó en 1995 y en la que Jemima ejerció de confidente, ya que su propia experiencia resultaba muy valiosa para la Princesa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Crown (@thecrownnetflix)

No hay que olvidar que Jemima estuvo casada varios años con Imran Khan, actual primer ministro de Pakistán y primo lejano de Hasnat, y sabía muy bien lo que podía suponer para una británica mantener una relación formal con un pakistaní o incluso plantearse dar un paso más. Goldsmith ha asegurado en alguna ocasión que Diana le confesó que quería casarse con Hasnat, aunque ello supusiera irse a Pakistán a vivir y cambiar radicalmente de vida.

La madre de los príncipes Harry y William viajó en varias ocasiones al país, no solo para ayudar a su amiga, sino, sobre todo, para conocer de cerca la situación y a la familia de Hasnat, que, al parecer, no veía con buenos ojos la posibilidad de un matrimonio. Hace unos días, el cardiólogo rompía su silencio y aseguraba que no hay nada de cierto en que su familia no aceptara a Diana, frente a lo que se ha dicho hasta ahora.

Al final, la historia entre la Princesa y el médico no llegó a buen puerto por la fuerte presión mediática y fue entonces cuando Diana comenzó a salir con Dodi Al-Fayed, con el único objetivo, en principio, de poner celoso al cirujano.

Ahora, más de veinte años después de su muerte, “The Crown” rescata muchos de los retazos de su historia y quién sabe si Morgan le pida a Jemima que se interprete a sí misma o que ofrezca su consejo personal.