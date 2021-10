Aunque sea uno de los superhéroes menos reconocidos de los Vengadores, lo cierto es que Ant-Man fue clave para descubrir cómo, a través del mundo subatómico, los héroes podían retroceder en el tiempo y recuperar las gemas para revertir el chasquido provocado por Thanos en Vengadores: Endgame. Quizás las películas del hombre hormiga no tengan la ambientación de Black Panther o la épica de Thor: Ragnarok y sin embargo, suponen un ejercicio de originalidad y creatividad por todas las situaciones en las que el pequeño superhombre cumple sus objetivos. La primera parte, como tónica habitual nos mostró el origen de Scott Lang, mientras que en Ant-man y la avispa fue Evangeline Lilly la que obtuvo un protagonismo mayor, tras los antecedentes vividos en Civil war. Ahora, en una entrevista para Collider, ha sido la propia actriz la que ha asegurado tener grandes esperanzas puestas en Ant-man 3.

Evangeline Lilly aseguró estar gratamente sorprendida con el guion y espera que cuando esté acabada sea la mejor de toda la trilogía. Sobre todo, lo que refuerza las esperanzas de la Avispa es el guionista Jeff Loveness: “Estaba tan entusiasmada cuando leí el guion. Nunca hemos trabajado con él (Loveness). Creo que es fenomenal. Creo que es uno de los mejores escritores que hemos tenido. Creo que tiene un increíble dominio de la voz”.

“En la página, podía escuchar a todos los personajes, y sabía que él realmente había aprovechado la personalidad única de cada persona”, decía la actriz del encargado de elaborar el guion de Ant-man 3 o como su título oficial señala Ant-Man y la avispa: Quantumania. Lilly siguió elogiando a Loveness, marcando lo bueno que cree que va a ser su participación, con la oportunidad de ser la mejor entrega hecha hasta ahora.

La compañera de aventuras de Scott Lang no es muy dada a consumir contenido del Universo Cinematográfico de Marvel, no obstante quiso elogiar una de las series que la compañía lanzo a través de Disney Plus este año, WandaVision: “Creo que fue fenomenal, probablemente la vez que mejor han representado a un personaje femenino. Fue tan increíble verla ser tan complicada y tan defectuosa y, sin embargo tan redimible y adorable”. Ant-Man y la avispa: Quantumania tiene fechado su estreno para el 17 de febrero del 2023.