Acaba de llegar a Netflix y ya arrasa en España: la miniserie con la que no te podrás levantar del sofá

Por definición, el thriller es el género que mejor sabe alimentar el suspense de una historia. Y claro, en una actualidad audiovisual dominada por los constantes estímulos y los múltiples estrenos, no es de extrañar que sea este formato de narración el que cada pocas semanas, brinda un nuevo fenómeno dentro del streaming. Dicha tipología al igual que el resto de géneros, no conoce de una única nacionalidad embajadora de su estilo, aunque es verdad que al igual que el western en Estados Unidos o el cine kaiju en Japón, los estados nórdicos se han ido especializando en historias intrigantes sobre asesinatos, crímenes sin resolver y desapariciones misteriosas. Por eso nuestra recomendación de hoy llega desde Dinamarca a través de un thriller de Netflix que arrasa en España: Los secretos que ocultamos.

Creada por Ingeborg Topsøe, esta miniserie es ya un éxito de audiencia dentro de la «gran N roja» y un ejemplo más de la capacidad de los países del norte de Europa para generar casos en los que la búsqueda de la verdad intenta descifrar un recorrido detectivesco lleno de giros de guion y repletos de personajes ensombrecidos por su contexto frío y habitualmente deshumanizado. The Killing (2007) o El puente (Bron) (2011) son dos de este tipo de ficciones laureadas que incluso hoy en día atraen las miradas de los espectadores. Una atención que ahora se centra en la creación Topsøe, funcionando como un thriller de Netflix que arrasa en España, hasta el punto de superar a un producto como Legado, liderado por José Coronado. Eso sí, no debemos confundir a Los secretos que ocultamos con la cinta norteamericana homónima que protagonizó Joel Kinnaman el pasado 2020. Esta es una ficción que aparte de ser tremendamente adictiva, sólo tiene seis episodios de poco más de 30 minutos cada uno. Es decir, podemos disfrutar su historia del tirón en tres horas y media. Pero, ¿cuál es la trama que esconde este relato de desapariciones? A continuación, repasamos el planteamiento inicial Los secretos que ocultamos, su reparto y la explosión viral de su visionado entre nuestras fronteras.

‘Los secretos que ocultamos’: sinopsis

La sinopsis oficial de Los secretos que ocultamos es la siguiente: «Ruby, una joven ‘au pair’ filipina, desaparece en uno de los barrios más ricos de Dinamarca, al norte de Copenhague. Su vecina Cecilie está convencida de que le ha pasado algo y Angel, su propia ‘au pair’, empieza a investigar los rumores que circulan entre las numerosas ‘au pairs’ de la zona. Todo apunta a que se ha cometido un crimen. Sin embargo, la policía no da prioridad al caso de la extranjera desaparecida y Aicha, la nueva investigadora, necesita toda la ayuda posible de Cecilie y Angel. Poco a poco, las estructuras de poder y los privilegios van quedando al descubierto en las hermosas mansiones».

Topsøe debuta en la creación con Los secretos de ocultamos más no así en el campo del guion, pues fue responsable del libreto de películas como The Charmer (2017) o Widland (2020) e igualmente estuvo presente en la escritura de Hanna, la serie remake de la cinta original de Joe Wright. En la dirección se encuentra el danés Per Fly, autor de otros thrillers impecables como Homicidio (2005) y La ruta del dinero (2015).

El elenco está encabezado por Marie Bach Hansen (El último Vermeer), Simon Sears (Algo en que creer), Danica Curcic (Una sombra en mi ojo) y Lars Ranthe (Otra Ronda).

El thriller de Netflix que arrasa en España

Como ya hemos adelantado, Los secretos que ocultamos es el thriller de Netflix que arrasa en España. Desde su estreno el pasado 15 de mayo, este drama criminal comanda el Top 10 del terminal que lidera Ted Sarandos dentro de los registros de visualizaciones de nuestro país. Pero aparte de ese brillo en la escena audiovisual patria, el trabajo creado y dirigido por Topsøe y Fly también ha tenido una fuerte presencia internacional, liderando la primera posición en 28 países y entrando en el top de lugares tan diferentes como Canadá, Argentina, Irlanda, Chipre o Australia.

Esta en la lista completa del Top 10 de series más vistas en España: