WhatsApp no funciona en gran parte del mundo, no es tu móvil el que falla

Quizás hayas notado que es imposible enviar mensajes por WhatsApp. No te alarmes, el problema reside en los servidores de la aplicación, una situación bastante común que se ha repetido en varias ocasiones. Según Downdetector, la caída parece afectar a usuarios en todo el mundo. Esta situación no se limita a una región específica, sino que tiene un alcance global. Por ahora, solo podemos esperar a que el servicio se restaure, ya que WhatsApp no funciona desde hace bastante rato.

WhatsApp no funciona desde hace rato

Los errores en esta aplicación de mensajería son frecuentes, afectando principalmente al envío de mensajes. Al intentar enviar uno, no se muestra ninguna notificación de envío o recepción, solo aparece el ícono de un reloj. Usuarios de diversas partes del mundo, incluyendo España, desde ciudades importantes como Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia, han reportado estos problemas.

En las redes sociales, numerosos usuarios expresan su incapacidad para enviar o recibir mensajes. Es un clásico ver cómo en Twitter muchos usuarios reportan esta situación con mensajes divertidos. Se trata de poner buena cara a esta incomodidad. De hecho ahora es trending topic.

Un error muy recurrente

WhatsApp ha experimentado múltiples caídas y problemas de conexión en el pasado. No es raro que ocurran estos incidentes varias veces al año. Sin embargo, esta caída tiene una relevancia particular al ser una de las pocas veces que afecta a nivel mundial. No hay estimaciones sobre cuándo se resolverá este incidente, lo que podría estar causando inconvenientes no solo a los usuarios, sino también a las empresas que usan WhatsApp como medio de comunicación con sus clientes. WhatsApp se ha convertido en una herramienta esencial para la comunicación entre clientes y sus marcas favoritas, lo que subraya la gravedad del problema. Mientras tanto, los usuarios lo toman con humor.

En situaciones como esta, se recomienda usar alternativas como Telegram u otras similares, o incluso SMS, que han transcendido su uso original de recibir información bancaria o validar operaciones con tarjetas. Con suerte, el problema se solucionará en cuestión de horas, si somos optimistas, y podrás volver a disfrutar de tu aplicación de mensajería preferida. Hasta entonces, no queda más remedio que aceptar la situación y aprovechar para desconectar digitalmente, lo cual no está de más. Probablemente, será cuestión de pocas horas para que el servicio quede restablecido y esto volverá a ser una anécdota recurrente, ya que, al menos, una vez al año, hay una caída de WhatsApp a nivel general.