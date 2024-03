Así hace fotos el HONOR Magic6 Pro, el mejor móvil fotográfico

A la hora de hacer fotos, el teléfono HONOR Magic6 Pro ha sido reconocido como el mejor smartphone fotográfico a nivel mundial, encabezando la lista de DXOMARK en cuanto a cámaras. Este modelo ha logrado una impresionante puntuación de 158 puntos en DXOMARK, estableciendo un nuevo estándar en la excelencia fotográfica para los smartphones. Este premio subraya el esfuerzo de HONOR por alcanzar la excelencia mediante innovaciones tecnológicas. Excelente calidad de imagen para todo tipo de fotografías, especialmente tomadas en interiores.

HONOR Magic6 Pro: fotos para destacar

Según se recoge del análisis efectuado por DXOMARK, son numerosos que destacan del dispositivo a la hora de ponerse a hacer fotos con él.

Excelente para tomar retratos de familiares y amigos, con un enfoque rápido y preciso y una buena representación del tono de la piel

Los retratos muestran una segmentación muy natural que hace que el sujeto destaque

Máximo rendimiento de zoom, especialmente cuando se toman fotos ultraamplias, con imágenes muy detalladas en la mayoría de los rangos de zoom

Experiencia general sin problemas al tomar vídeos al aire libre con buena luz

Excelente rendimiento de pantalla integral en todos los casos que se han probado

La mejor gestión de movimiento de pantalla de su clase.

Excelente renderizado para vídeos HDR con poca luz.

Impresionante calidad general de la cámara frontal en foto y vídeo, con detalles nítidos en las imágenes de grupo.

Excelente grabación y reproducción potente para todos los casos probados.

El mejor ruido de viento de su clase y rendimientos de zoom de audio.

Personalmente, y tras más de un mes con el teléfono en las manos, he de decir que me ha sorprendido por todos los aspectos que se resaltan. Si bien esta firma ya lleva tiempo dándonos agradables sorpresas en el apartado de fotos, el HONOR Magic6 Pro representa un punto de inflexión y se nopta que el trabajo no ha sido en vano. Estas son algunas de las fotos que he podido realizar con el dispositivo durante este tiempo.

En cuanto a video, los resultados son también interesantes. Aunque en condiciones de buena luz, el móvil da un resultado excelente, al caer la noche es cuando salen a relucir las debilidades de los dispositivos. Con el HONOR Magic6 Pro los resultados también son notables, tal y como puede comprobarse en esta muestra y en esta otra.

El HONOR Magic6 Pro fue presentado en el MWC de Barcelona el pasado día 25 de febrero y ya está disponible para su compra en España a través de la web del fabricante a un precio de 1299 euros.