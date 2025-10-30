Los vivo X300 y X300 Pro llegan a España con cámara ZEISS de 200 mpx y diseño de auténtico buque insignia

La llegada de la serie vivo X300 a España confirma el salto definitivo ya anticipado por el modelo anterior. Los nuevos vivo X300 y X300 Pro combinan fotografía de primer nivel, diseño top y una potencia que los sitúa a la altura de los mejores smartphones de 2025. Su carta de presentación no puede ser más ambiciosa, una cámara ZEISS de 200 megapíxeles, un chip de última generación y una experiencia de uso que busca marcar diferencias.

Fotografía profesional con ADN ZEISS

La colaboración con ZEISS vuelve a ser el sello distintivo de vivo, y esta vez con resultados que impresionan. El modelo X300 Pro integra un teleobjetivo ZEISS APO de 200 mpx acompañado de un sensor principal de 50 mpx con estabilización óptica de nivel CIPA 5.5, lo que garantiza fotos nítidas y estables incluso en condiciones difíciles. El X300, por su parte, incorpora una cámara principal ZEISS de 200 mpx con estabilización CIPA 4.5 y un teleobjetivo con sensor LYT-602 de gran sensibilidad.

Ambos modelos destacan también en vídeo y creatividad. Incorporan grabación 4K con posibilidad de extraer fotografías de alta resolución, modo dual para grabar simultáneamente con la cámara frontal y trasera, y una gama de filtros y estilos ZEISS que aportan un toque cinematográfico real. En el caso del X300 Pro, se añaden funciones avanzadas como el modo instantáneo de largo alcance 20x o el estilo ZEISS Mirotar para retratos con desenfoque artístico.

OriginOS: una nueva forma de entender Android

Con esta generación, vivo estrena OriginOS de manera global, una capa que va más allá del simple rediseño. El sistema introduce un motor trinitario de cómputo, memoria y renderizado que mantiene el rendimiento incluso en multitarea intensiva. La interfaz es limpia, dinámica y repleta de pequeños gestos inteligentes que facilitan el día a día.

Entre sus novedades, destaca la Isla Origin, una especie de asistente contextual que muestra notificaciones y recordatorios útiles sin interrumpir lo que estás haciendo. El Office Kit permite conectar el móvil al ordenador para duplicar pantalla, controlar archivos o editar documentos sin cables, mientras que las nuevas funciones de inteligencia artificial ofrecen redacción, traducción y resúmenes automáticos en varios idiomas.

Potencia asegurada con el nuevo Dimensity 9500

El corazón de ambos modelos es el procesador MediaTek Dimensity 9500, fabricado con tecnología de 3 nanómetros y optimizado junto a vivo para maximizar la eficiencia y el rendimiento gráfico. A ello se suma el procesador de imagen profesional V3+, capaz de gestionar vídeo 4K HDR a 60 fps y retratos cinematográficos con precisión de color mejorada.

Las pantallas LTPO 8T alcanzan hasta 4.500 nits de brillo máximo, lo que garantiza una visibilidad excelente bajo el sol, y su frecuencia de refresco adaptable permite ahorrar batería sin renunciar a la suavidad. Además, incorporan atenuación PWM de 2.160 Hz y DC Dimming, pensadas para proteger la vista en uso prolongado.

Batería que combina potencia y eficiencia

La autonomía también sube de nivel gracias a la tecnología BlueVolt con ánodo de silicio de cuarta generación y electrolito semisólido. El vivo X300 Pro incluye una batería de 5.440 mAh y el X300, una de 5.360 mAh, ambas compatibles con carga rápida FlashCharge de 90 W e inalámbrica.

El sistema de refrigeración inteligente mantiene las temperaturas controladas incluso durante largas sesiones de grabación o juego, asegurando un rendimiento estable. Y con el nuevo lector ultrasónico 3D 2.0 bajo pantalla, el desbloqueo es casi instantáneo.

Diseño que apuesta por la elegancia

El diseño de los vivo X300 refuerza la idea de que un móvil premium puede ser discreto y atractivo a la vez. El chasis de vidrio 3D y aluminio curvado se siente ligero y sólido, con un acabado “terciopelo coral” que evita las huellas y ofrece una textura suave al tacto. Además, la resistencia está garantizada gracias a las certificaciones IP68 e IP69 frente a agua y polvo.

En cuanto a dimensiones, el X300 se queda en 6,31 pulgadas y 190 gramos, mientras que el X300 Pro amplía hasta 6,78 pulgadas, manteniendo el equilibrio entre tamaño y comodidad. Los colores disponibles, Phantom Black, Halo Pink y Dune Brown, completan una gama sobria pero llamativa.

Compromiso a largo plazo con el usuario

vivo no solo apuesta por la potencia, también por la durabilidad del software. La compañía garantiza cinco años de actualizaciones del sistema operativo y siete años de parches de seguridad, una política que hasta hace poco estaba reservada a las marcas más consolidadas.

Disponibilidad y precios en España

Los nuevos vivo X300 ya están disponibles en España. El modelo X300 parte desde 1.099 euros, el X300 Pro desde 1.399 euros y el X300 Pro con Photokit desde 1.599 euros. Se pueden adquirir en la tienda oficial de vivo y en distribuidores autorizados.