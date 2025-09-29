La razón por la que es muy importante que actives el modo avión cuando vas a cargar tu móvil

Activar el modo avión puede ser importante a la hora de cargar el teléfono móvil. Realizar la carga diaria con esta opción activada te ayudará a optimizar el proceso de carga y hará que esto se realice de forma más rápida. Este es un truco muy a tener en cuenta cuando necesitas cargar el teléfono móvil de forma rápida antes de salir de casa o en alguna situación en la que vayas escaso de batería y el smartphone te tenga que resolver un caso. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el truco del modo avión a la hora de cargar el teléfono móvil.

El teléfono móvil se ha convertido en una herramienta imprescindible en el día a día de miles de millones de personas en todo el mundo. La llegada a nuestras vidas del smartphone ha convertido el terminal en una prolongación de nuestra mano y los números lo demuestran. Hace unas semanas, en una presentación de resultados, WhatsApp, la aplicación más importante a día de hoy, confirmó que llegará a finales de año con 3.000 millones de usuarios al día. Esto habla claro sobre el uso diario que se le da al teléfono móvil en todas partes del mundo.

Esto también se pone de manifiesto en los informes semanales de uso del teléfono, en los que se informa a los usuarios de las horas que han estado tocando el teléfono durante la semana. Estos números suelen ir entre cuatro o cinco horas en los últimos siete días, unos dígitos que son la prueba del algodón en lo que respecta al gran consumo que hacen las personas con sus teléfonos móviles. Ya sea con WhatsApp, Instagram, X, YouTube, Google u otras aplicaciones, lo que está claro es que el consumo de teléfono móvil es desmesurado a día de hoy y lo más importante: nos ha convertido en seres totalmente dependientes de este aparato.

El truco del modo avión con la batería

Sumidos en 2025, podemos manifestar sin temor a equivocarnos que los ciudadanos del mundo tienen una gran adicción al teléfono móvil y por ello en todas partes del planeta vemos puestos habilitados de batería para poder realizar una carga rápida. Quedarse sin batería en un momento importante también es el principal miedo de muchas personas que luchan en su día a día por tener el porcentaje de la barra bien alto. Por ello, en este artículo te contamos el truco del modo avión.

Esto no lo suele realizar todo el mundo, pero si cargas el teléfono móvil con el modo avión activado, el proceso será más rápido y podrás tener la batería completa de una forma más rápida y sencilla. Según la empresa Yup Charge, el teléfono móvil se cargará hasta un 25% más rápido si lo cargas con el modo avión activado.

Para ello, solo tendrás que dirigirte a los ajustes de tu teléfono y seleccionar el modo avión para desactivar todas las conexiones inalámbricas. Esto hará que el terminal realice un consumo menor y por ello se optimizará el proceso de carga. Activar el modo avión también es altamente recomendable cuando vayas justo de batería, tengas una operación pendiente con tu smartphone y temas que el teléfono se te pueda apagar. Activar el modo avión también te podrá ayudar a desconectar durante las horas que lo necesites de las redes sociales y los continuos mensajes que te pueden llegar a través de WhatsApp. Este ejercicio también es altamente recomendable en la era digital en la que vivimos.