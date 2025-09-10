Rinde como un teléfono de gama alta y tiene un precio de risa: el POCO X7 está rebajado a menos de 200€
AliExpress hunde el precio del POCO X7 de 8 GB y 256 GB con un descuentazo especial: cámara Sony y potencia de gama alta a un precio inigualable.
Te has cansado de que tu antiguo teléfono se quede bloqueado cuando llevas tiempo jugando, que se sature con WhatsApp o con Google Maps. El momento de renovar ha llegado, y con el POCO X7 tienes la oportunidad perfecta para llevarte un teléfono de primera por solo 193 €.
AliExpress tiene en oferta este terminal, en su modelo de 8 GB de RAM y 256 GB de memoria. Por pantalla, procesador, batería y cámara (con sensor Sony), es uno de los móviles más sorprendentes que vas a encontrar en terreno Android, y más con ese precio tan bajo. ¡Es equiparable a teléfonos de gama alta!
Por qué los recomendamos
- La cámara es una pasada: tecnología de Sony, 50 MP y estabilización.
- Viene libre para que lo uses con cualquier operador que prefieras.
- Con uso continuo, la batería dura más de una hora, y además tiene carga rápida de 90 W.
- Cuenta con almacenamiento de sobra, ya que su memoria es de 256 GB.
POCO X7
No necesitas pagar una fortuna para tener un buen teléfono, y el POCO X7 es la prueba de ello. Tiene unas prestaciones propias de teléfonos de gama alta, pero por mucho menos dinero. Su procesador Qualcomm mueve cualquier juego o app perfectamente, sus 8 GB de RAM son ideales para todo tipo de trabajo, incluso edición de vído, y sus 256 GB van de sobra para grabar foto y vídeo a 4K, algo ideal ya que tiene una cámara Sony que es una pasada.
Seas creador de contenido, usuario normal o alguien que exige mucho para jugar, este teléfono móvil no defrauda. Ofrece lo mismo que modelos de 1000 € por menos de una quinta parte de su precio.
Esto opinan quienes ya lo tienen
La relación calidad/precio tan habitual de la marca es lo que más señalan todas las valoraciones de este teléfono POCO. Aquí te dejamos varias reseñas:
- «Buena cámara, fluido en videojuegos , calidad y brillo de pantalla genial , la batería dura un día y se carga rápido»
- «Un maquinon, por contra tiene las esquinas curvadas y aparece mucha publicidad aunque cambiando la configuración de varias aplicaciones de Xiaomi se puede mejorar.»
- «El teléfono es muy bonito. Fino, se adapta bien a la mano. pantalla curva.»
Aprovecha esta oferta de AliExpress y no lo dejes escapar. Es un teléfono compacto y potente, rebajado a un precio redondo, y lo puedes recibir en tiempo récord.
Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.
