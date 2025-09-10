Rinde como un teléfono de gama alta y tiene un precio de risa: el POCO X7 está rebajado a menos de 200€

Te has cansado de que tu antiguo teléfono se quede bloqueado cuando llevas tiempo jugando, que se sature con WhatsApp o con Google Maps. El momento de renovar ha llegado, y con el POCO X7 tienes la oportunidad perfecta para llevarte un teléfono de primera por solo 193 €.

AliExpress tiene en oferta este terminal, en su modelo de 8 GB de RAM y 256 GB de memoria. Por pantalla, procesador, batería y cámara (con sensor Sony), es uno de los móviles más sorprendentes que vas a encontrar en terreno Android, y más con ese precio tan bajo. ¡Es equiparable a teléfonos de gama alta!

Por qué los recomendamos

La cámara es una pasada: tecnología de Sony, 50 MP y estabilización.

Viene libre para que lo uses con cualquier operador que prefieras.

Con uso continuo, la batería dura más de una hora, y además tiene carga rápida de 90 W.

Cuenta con almacenamiento de sobra, ya que su memoria es de 256 GB.

POCO X7

No necesitas pagar una fortuna para tener un buen teléfono, y el POCO X7 es la prueba de ello. Tiene unas prestaciones propias de teléfonos de gama alta, pero por mucho menos dinero. Su procesador Qualcomm mueve cualquier juego o app perfectamente, sus 8 GB de RAM son ideales para todo tipo de trabajo, incluso edición de vído, y sus 256 GB van de sobra para grabar foto y vídeo a 4K, algo ideal ya que tiene una cámara Sony que es una pasada.

Seas creador de contenido, usuario normal o alguien que exige mucho para jugar, este teléfono móvil no defrauda. Ofrece lo mismo que modelos de 1000 € por menos de una quinta parte de su precio.

Esto opinan quienes ya lo tienen

La relación calidad/precio tan habitual de la marca es lo que más señalan todas las valoraciones de este teléfono POCO. Aquí te dejamos varias reseñas:

«Buena cámara, fluido en videojuegos , calidad y brillo de pantalla genial , la batería dura un día y se carga rápido»

«Un maquinon, por contra tiene las esquinas curvadas y aparece mucha publicidad aunque cambiando la configuración de varias aplicaciones de Xiaomi se puede mejorar.»

«El teléfono es muy bonito. Fino, se adapta bien a la mano. pantalla curva.»

Aprovecha esta oferta de AliExpress y no lo dejes escapar. Es un teléfono compacto y potente, rebajado a un precio redondo, y lo puedes recibir en tiempo récord.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

