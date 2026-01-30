Primera misión espacial con propulsión eléctrica diseñada por empresas españolas

FOSSA Systems ha comenzado el año como despidió el anterior: avanzando en su objetivo de conquistar el espacio. La empresa aeroespacial española liderada por Julián Fernández y Vicente González, ha anunciado una nueva misión espacial en la que, junto con IENAI Space, pondrá en órbita la primera misión completamente española enfocada en la demostración de un sistema de propulsión eléctrico.

Así, a finales de 2026, FOSSA tiene previsto lanzar su próxima generación de nanosatélites, una nueva plataforma 6U de más de 10kg, con mayor potencia y capacidad para cargas útiles avanzadas que incorporará un módulo de ATHENA™ NANO (Adaptable Thruster based on Electrospray powered by Nanotechnology), un novedoso sistema de propulsión eléctrica de baja potencia y alta compacidad, basado en una tecnología de electropulverización, completamente desarrollada en España, que permitirá la maniobrabilidad de la plataforma en órbita.

Julián Fernández, CEO y cofundador de FOSSA destaca que «esta primera misión íntegramente española de propulsión demuestra que nuestro país ya es un referente mundial en la tecnología aeroespacial, con una industria joven pero solvente y llamada a liderar en este sector». En este sentido, Fernández añade que «este logro se alinea con nuestros recientes desarrollos en el ámbito de tecnologías embarcadas en nano y microsatélites para la defensa. Es el primer paso de muchas alianzas que demuestran la validez de la tecnología doble-uso de FOSSA en el ámbito de la defensa y la industria».

Daniel Pérez Grande, CEO de IENAI Space asegura que «esta misión representa un hito en el desarrollo de ambas empresas: por parte de FOSSA, el lanzamiento de su satélite con mayores prestaciones hasta la fecha; y por parte de IENAI, la integración de su producto estrella de propulsión espacial para su demostración en órbita, tras la cual comenzará su fase comercial». Además, pone énfasis en el ADN español de la misión: «Es relevante destacar que la integración de un propulsor nacional en una plataforma nacional representa el culmen de la cadena de suministro espacial en España, que ahora cuenta con una capacidad completa para el desarrollo de plataformas satelitales enfocadas en constelaciones».

FOSSA, protagonista del NEW SPACE

La empresa española, que ha lanzado 24 satélites a lo largo de sus cinco años de vida, ha cerrado un año en el que ha conseguido hitos tan relevantes como ser elegida para brindar conectividad IoT satelital a Open Cosmos para la Constelación Atlántica; o ser una de las 150 empresas seleccionadas en el Programa DIANA, el acelerador de Innovación en Defensa de la OTAN para el Atlántico Norte, para desarrollar su solución de inteligencia de señales en sus satélites de órbita baja.