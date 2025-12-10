La empresa aeroespacial española FOSSA Systems ha sido elegida por DIANA (Acelerador de Innovación para la Defensa del Atlántico Norte) para desarrollar su solución de inteligencia de señales en sus satélites de órbita baja dentro del Programa DIANA 2026. La OTAN ha anunciado hoy el nombre de las 150 empresas seleccionadas entre más de 3600 candidaturas recibidas de 24 países. FOSSA formará parte de este programa que conecta a empresas con usuarios finales, militares entre otros, acelerando el desarrollo, la validación y la adopción de sus innovaciones para ayudar a la OTAN a afrontar retos operativos urgentes y mantener una ventaja competitiva en tecnología de Defensa.

La tecnología de inteligencia de señales que FOSSA incorpora en sus satélites de órbita baja desarrollados internamente, ha sido seleccionada en el área de entornos electromagnéticos degradados. DIANA proporciona validación en el mundo real y abre vías rápidas de adopción y comercialización en todos los países de la OTAN, en apoyo a la misión de la Alianza de salvaguardar la libertad y la seguridad de sus mil millones de ciudadanos.

Innovación pionera

Julián Fernández, CEO y cofundador de FOSSA destaca que «este logro se alinea con nuestros recientes desarrollos en el ámbito de tecnologías embarcadas en nano y microsatélites para la defensa. Es el primer paso de muchas alianzas que demuestras la validez de nuestra tecnología doble-uso en el ámbito de la defensa».

Por su parte, James Appathurai, director general Interino de DIANA, asegura que «la misión de DIANA es encontrar las empresas más innovadoras, ayudarlas a mejorar sus soluciones y expandir su negocio, y poner las tecnologías que necesitamos en manos de los operadores de la OTAN. Durante el próximo año, estos innovadores impulsarán tecnologías revolucionarias que pueden ayudar a transformar la forma en que la Alianza se defiende contra las amenazas actuales y emergentes».

DIANA detecta y acelera tecnologías de vanguardia para ofrecer soluciones de Defensa y Seguridad que ganen batallas para la Alianza, a la vez que fomenta la innovación tecnológica. Como piedra angular de la estrategia de innovación y tecnología de la OTAN, DIANA reúne talento de primer nivel y los últimos avances para mantener la ventaja tecnológica de la Alianza.

Fundada hace cinco años por Julián Fernández y Vicente González, FOSSA Systems es la empresa española que más satélites ha puesto en órbita (24) en su objetivo de desplegar una constelación para brindar conectividad IoT a activos industriales y redes de Defensa de todo el planeta. FOSSA es la única empresa europea que verticaliza todo el proceso de desarrollo, fabricación, comercialización y monitorización de sus satélites, lo que garantiza una comunicación soberana y segura. FOSSA cuenta con más de 50 profesionales en su plantilla y sedes en Madrid y Lisboa.

Hace unas semanas, FOSSA anunció que ha sido seleccionada para proporcionar sistemas de comunicaciones IoT (incluyendo cargas útiles, antenas y soporte) para los satélites que desarrollará la Constelación Atlántica, ambicioso proyecto de observación terrestre entre España y Portugal.