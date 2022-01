Las entidades bancarias españolas están alertando a sus clientes del envío masivo de mensajes de texto, los conocidos SMS, de manera fraudulenta. Esta técnica, conocida como smishing, tiene como objetivo vaciar la cuenta corriente de la persona que lo recibe. Además, cada vez hay que tener más cuidado porque el nivel de perfeccionamiento de estos mensajes hace que cueste mucho distinguirlos de unos auténticos. Este nuevo fraude de los SMS que está dando la vuelta España en estas últimas semanas. Tanto si eres cliente de CaixaBank, como de Banco Santander, BBVA o Banco Sabadell, por citar algunas, ten en cuenta que puede ser víctima de una estafa que puede costarte mucho dinero y un gran disgusto.

No es tu banco, sino un fraude por SMS

El envío de estos mensajes de texto tiene como objetivo poder acceder a las claves bancarias y poder disponer del dinero que se tenga en la cuenta. Es relativamente sencillo armar un SMS que alerte de cualquier tipo de incidencia. Desde tener que confirmar una transferencia bancaria o desbloquear la cuenta. Todo con el objetivo de que pinches en un enlace, que es el gancho.

Una vez que accedes ahí, se suplanta la página del banco de manera fidedigna y estás proporcionando, sin querer, tus claves de acceso. Las víctimas más recurrentes son las personas mayores, ya que no están al tanto de los sistemas de seguridad que los bancos toman para impedir los fraudes. Por ejemplo, desconocen que una entidad bancaria no solicita las claves ni contraseñas mediante este medio. El miedo a ver la cuenta bloqueada es lo que lleva a actuar de manera compulsiva, sin valorar las consecuencias de nuestros actos.

Desde un teléfono móvil o una tablet, siempre debe accederse a la banca online mediante la aplicación oficial, nunca desde un mensaje de texto que tenga incluido un enlace. En caso de recibir uno, lo mejor es no abrirlo y directamente, borrarlo.

En caso de duda, y antes de realizar cualquier tipo de acción, es mucho más práctico llamar por teléfono a la entidad o bien enviar un correo electrónico. Pero no se te ocurra realizar ninguna acción que venga mediante un SMS. Éstos mensajes se caracterizan además por tratar de meter prisa, por auspiciar una urgencia que no es tal. Por ejemplo, si no accedes al enlace en menos de 24 horas, tu cuenta quedará bloqueada para siempre

Un auténtico despropósito que solamente tiene como objetivo hacerse con el control de la cuenta y desviar los fondos alguna cartera de criptomonedas. No se trata de ser desconfiado, sino de leer con atención y de no hacer caso omiso a los mensajes del banco que requieran alguna urgencia y contengan un enlace. El fraude de los SMS sigue dando muchísimos disgustos.