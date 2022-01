Muy castigado desde el estallido de la pandemia y ahora favorecido por la recuperación del pago de dividendos y las expectativas de subida de tipos de interés, el sector bancario europeo está viviendo un gran arranque de ejercicio. En este inicio de 2022, previsiblemente positivo para la banca, en el Ibex 35 destacan las subidas que registran Caixabank, Banco Sabadell y Bankinter.

El mejor valor del Ibex 35 en estas dos semanas de cotización es Caixabank. Con una rentabilidad del 16,5%, supera a las acereras y a IAG, que también recuperan niveles en Bolsa tras las últimas caídas registradas. En el caso de Banco Sabadell, tras cerrar 2021 como el mejor año de su historia, la revalorización llega al 11%, mientras que Bankinter suma un 9,5%. Las dos grandes entidades españolas, BBVA y Banco Santander, también han iniciado 2022 con fuertes alzas: del 8,8% para la entidad que preside Carlos Torres y del 6,3% para la de Ana Botín.

Detrás de las subidas de la banca española en el Ibex 35, en línea con el conjunto del sector europeo, se esconden varios factores. En primer lugar, explica Jaime Martín, analista financiero de la gestora Trea AM, «los precios están corrigiendo las caídas generadas por la crisis pandémica. En segundo lugar, en un entorno de bajos tipos de interés el sector se ha centrado en incrementar las comisiones que presentan un buen comportamiento. Finalmente, el levantamiento de la prohibición de repartir dividendos aumenta el atractivo de estos valores».

Expectativas para 2022

En Renta 4 consideran que el 2022 debería ser positivo para la banca, aunque, puntualiza Nuria Álvarez, analista financiera de la entidad, «con correcciones de por medio». La evolución de los bancos españoles en el Ibex 35 dependerá en gran medida de la evolución del coronavirus.

«La potencial reapertura de la actividad económica tendría lógicamente un impacto positivo en las cuentas del sector, teniendo en cuenta que el margen de aumento de ingresos por comisiones y la reducción de costes no presenta ya mucho más recorrido», explica Martín. No obstante, advierte, «en un entorno de bajos tipos de interés los ingresos por márgenes continuaran deprimidos por lo que no esperamos grandes aumentos de ingresos a corto plazo». En la gestora también esperan un comportamiento positivo pero moderado de los bancos del Ibex 35.

Las subidas en Bolsa que acumulan las entidades tienen lugar a las puertas de la presentación de resultados del conjunto de 2021, unas cuentas que los analistas consultados esperan que sean «correctas» y en las que se confirmen las mejoras de las comisiones y la rebaja de las provisiones, sin grandes sorpresas en los objetivos previstos para este ejercicio. Aunque la normalización de la política monetaria es positiva para las entidades, explica Álvarez, «sus efectos no se verán a medio plazo en la cuenta de resultados», es decir, «2022 no va a ser el año que se refleje en números».

Subidas de tipos

El crecimiento de la economía estadounidense, los altos niveles de inflación y la situación del mercado de trabajo hacen que el mercado descuente cuatro subidas de tipos por parte de la Reserva Federal en 2022 (en marzo, junio, septiembre y diciembre); mientras que no se espera que el BCE lo haga hasta 2023 debido a que en Europa el ritmo de la recuperación económica es inferior.

Álvarez considera que el hecho de que el BCE vaya a tardar en subir tipos «no tiene por qué ser malo» para las entidades del viejo continente. «El mercado siempre se adelanta en base a expectativas y si las expectativas apuntan a una subida de tipos, se debería reflejar en una recuperación del euríbor y de las rentabilidades de los bonos, que son elementos que ya impactan de manera positiva para el sector».