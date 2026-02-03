Navimow trae a España sus cortacéspedes robóticos más avanzados: sin cables, con LiDAR y pensados para cualquier jardín

El cuidado del jardín lleva tiempo, esfuerzo y cierta constancia que no todo el mundo puede permitirse. Ahí es donde entran en juego los cortacéspedes robóticos, una categoría que ha ido ganando peso en los últimos años y que ahora da un salto importante con la llegada a España de la nueva gama de Segway Navimow, presentada oficialmente en el CES 2026 y pensada tanto para usuarios domésticos como para entornos profesionales.

Una gama completa pensada para el mundo real

Navimow no se limita a lanzar un único modelo, sino toda una familia de cortacéspedes robóticos adaptados a distintos escenarios. Desde jardines residenciales pequeños hasta grandes espacios verdes de uso profesional, la marca ha diseñado seis líneas diferentes que cubren superficies desde los 500 hasta los 24.000 metros cuadrados.

La idea es la de ofrecer soluciones reales a los problemas habituales de este tipo de dispositivos, como las pérdidas de señal bajo los árboles, las instalaciones complicadas o el mal rendimiento en pendientes y terrenos irregulares.

Instalación sin cables y control desde el móvil

Uno de los puntos más atractivos de esta nueva generación es que no requiere cables perimetrales ni antenas externas. Basta con sacar el robot de la caja, colocarlo sobre el césped y dejar que haga el mapeo automático desde la aplicación móvil. Todo el proceso se realiza de forma guiada, con un sistema visual que permite definir zonas de corte, áreas prohibidas o rutinas personalizadas de forma muy intuitiva.

El usuario puede gestionar hasta 120 zonas virtuales distintas y controlar el robot en todo momento desde el móvil, incluyendo programación horaria y ajustes de corte. Incluso se integran funciones de control por voz para quienes ya utilizan asistentes inteligentes en casa.

Navegación inteligente con LiDAR e inteligencia artificial

El gran salto tecnológico llega con el sistema de navegación. Navimow apuesta por una arquitectura multimodal que combina LiDAR de estado sólido, posicionamiento RTK de alta precisión y visión artificial asistida por inteligencia artificial. Este planteamiento permite que el robot mantenga una precisión centimétrica incluso en condiciones difíciles, como zonas sombreadas, pasillos estrechos o cortes nocturnos. El sistema analiza el terreno en tiempo real y se adapta a sus irregularidades, detectando obstáculos pequeños y ajustando la trayectoria sin dañar el césped ni dejar marcas al girar.

Tracción total y respeto por el césped

En los modelos más avanzados, la tracción total juega un papel clave. Gracias a sistemas como Xero-turn AWD, los robots pueden afrontar pendientes muy pronunciadas sin arrancar la hierba ni provocar surcos. Además, el control de tracción ajusta automáticamente la potencia para evitar deslizamientos, algo especialmente útil en terrenos húmedos o con barro.

Seguridad, conectividad y enfoque profesional

Todos los cortacéspedes robóticos de la nueva gama incorporan sistemas avanzados de seguridad, con seguimiento GPS, geovallas, alarmas de elevación y compatibilidad con la red Buscar de Apple. Incluso si el robot está apagado, puede ser localizado.

Para uso profesional, la serie Terranox da un paso más allá, permitiendo gestionar varias máquinas de forma remota y cubrir superficies equivalentes a campos de fútbol completos en una sola jornada, algo impensable hasta ahora en este tipo de soluciones automatizadas.