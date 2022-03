Si hay algo que nos ha traído la tecnología de consumo es la capacidad de navegar por Internet desde nuestro propio teléfono móvil. Es increíble pensar que desde un dispositivo tan pequeño tengamos una ventana abierta al mundo en cualquier momento, a una velocidad muy alta y con unos costes bastante asumibles. Una serie de trucos para navegar por Internet desde tu móvil como un auténtico pro. Es un recopilatorio de cinco cosas que debes hacer para que tu navegación sea más segura, fiable y puedas sacar todo el jugo posible de tu dispositivo móvil.

5 trucos pro para navegar desde tu móvil

Si los datos fallan

Hay ocasiones en las que nuestra conexión por datos móviles parece no funcionar. Las página no cargan o la navegación es muy lenta. Probablemente se trate a que tu dispositivo se haya conectado a una antena que no te está proporcionando una buena señal. La manera más efectiva de restaurarlo exponiendo en Modo Avión y volviéndolo a quitar. Si vuelve a fallar, prueba a apagar y encender el teléfono.

Usar una VPN

Las apps VPN ayuda a que tu conexión se encuentre mucho más protegida, a la vez que la deslocalizan para que te puedas conectar a Internet desde un servidor de otro país, algo muy útil si por ejemplo viajas a China y quieres consultar Facebook o webs capadas por el gobierno. La mayor parte de aplicaciones de este tipo son de pago, si bien hay algunas que ofrecen alguna cantidad de megas gratuitos para navegar con protección. Nuestra recomendación pasa por que utilices hola VPN, gratuita y fiable. Puedes descargar aquí sus apps para iOS y en las tiendas de aplicaciones de Huawei y Samsung, de momento, para Android.

Si los datos escasean

Si tu tarifa de datos es muy ajustada, algo que ya no tiene perdón desde que están los operadores móviles virtuales, puedes conectarte alguna red Wi-Fi de algún establecimiento de manera totalmente libre. Te recomendamos el uso de esta aplicación llamadaWiFi Map. Ofrece más de 100 millones de puntos de conexión por todo el mundo, incluso de redes cerradas con contraseña. De esta manera podrás salir del apuro. Puedes descargar WiFi Map en Android y en iOS.

Cambiar de navegador móvil

En los dispositivos Android, el buscador por defecto suele ser Google Chrome además de que ofrezca la propia marca. Para dispositivos Apple, tenemos Safari. Si tu experiencia a la hora de navegar por Internet no es la adecuada, nuestra recomendación pasa por utilizar un buscador mucho más ligero y bastante seguro. Hablamos de Brave, que ofrece cosas tan útiles como evitar ser rastreado e incorpora bloqueador incorporado de anuncios. Descargar Brave en iOS y Android.

Si la Wi-Fi de casa es pobre

En el 90 % de los casos es debido a que la colocación del router no es la más adecuada, las antenas no están en la orientación ideal o que algún vecino gorrón se haya conectado a tu red. Haz caso de estas recomendaciones que te indicamos en un artículo anterior y, en caso de que todo siga fallando, habla con tu proveedor de servicios para que te informen de la manera de actualizar el router o cambiarlo por uno nuevo.

Truco extra: consulta tus actualizaciones

La mejor forma de hacer que tu dispositivo móvil de lo mejor de ti es tenerlo actualizado siempre a la última versión. Ya no solo es por cuestiones operativas, sino de seguridad. Podrás comprobar si tienes actualizaciones de software pendientes en el apartado Ajustes dentro de tu dispositivo Android o iOS. Conéctate a una red Wi-Fi y aplícalas lo antes posible. Después, es muy recomendable que reinicies tu dispositivo si no lo hace él.

Gracias a estos sencillos trucos puedes hacer que Internet en tu móvil vaya más rápido y que puedas navegar como un auténtico pro desde tu teléfono o tablet.