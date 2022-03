Muchas veces nos quejamos de la velocidad de nuestro router. Lo que quizás desconozcas es que con unos sencillos ajustes puedes navegar mucho más rápido por internet. Y sin tener que hacer nada especial. Si deseas aumentar la velocidad de tu conexión a Internet, toma nota de esto sencillos trucos que te proponemos para que pueda navegar más rápido. Seguro que empiezas a notar la diferencia y puedes aprovechar mejor todo el ancho de banda. Haz que tu router sea del siglo XXI y no uno del siglo pasado de 56 kbps.

Navegar más rápido por Internet es fácil

En primer lugar, te recomendamos que me pases el lugar en el que se encuentra el router. Puede que se encuentre encajonado en el hueco de una estantería, no es una buena idea que lo mantengas ahí, ya que la señal no va a llegar de manera potente. El router debe estar en una posición privilegiada, sin nada que lo cubra por encima ni por los laterales. Si es preciso, cambia su ubicación para mejorar la señal. Tampoco lo dejes colocado cerca de algún dispositivo electrónico que pueda alterar el envío de la señal, como un frigorífico, una televisión o cualquier aparato electrónico de un porte considerable.

Un factor clave para aumentar la velocidad de conexión y que la señal llega a todos sitios es la colocación de las antenas. A pesar de que los fabricantes siempre aseguran que el envío de la señal va en todas direcciones, esto no es del todo cierto. Si tu router tiene dos antenas, lo más habitual, olvídate tener ambas apuntando hacia el techo, la posición que mejor optimizar el envío y recepción de la señal es una apuntando hacia el techo y la otra totalmente perpendicular, es decir, que ambas formen un ángulo de 90°.

La mayor parte de los router modernos tienen habilitados dos redes- para tu propia Wi-Fi, uno de ellos suele tener el sufijo 5 GHz. Puedes probar a conectarte a esa red, que posiblemente esté optimizada y funcione mucho mejor que la primigenia.

Por otro lado, es muy habitual que algunos vecinos con conocimientos informáticos se enganchen a nuestra Wi-Fi, nos roben ancho de banda y se ahorre un dinerito importante. Lo más recomendable es ir cambiando la contraseña del router de manera periódica. En el manual de instrucciones de tu router te diga la manera de hacerlo. No te preocupes, es extremadamente sencillo y lo tendrás configurado el solo unos minutos.

Por último, siempre que tengas oportunidad de conectarte con tu ordenador al router por cable. Evitas las interferencias, la señal llega más rápida y prácticamente no hay latencia. Un cable de red RJ 45 tiene un precio muy económico en Amazon, y si tienes el router cerca de donde tengas el ordenador, puedes ir probando y vas a notar como la conexión mejora muchísimo.

Estas sencillas recomendaciones pueden ayudarte a que Internet vaya más rápido y puedes navegar a una velocidad mucho más acorde a la que tienes contratada en tu operador.