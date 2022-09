Mucho ojo con actualizar a iOS 16 si cambiaste la pantalla de tu iPhone

El nuevo sistema operativo para iPhone, iOS 16, viene cargado de ventajas interesantes. Desde la posibilidad de customizar la pantalla de bloqueo hasta muchas mejoras en la privacidad, por lo que la actualización es una idea interesante. En estos momentos, el 23 % de los usuarios de iPhone ya se ha pasado a iOS 16 16. Sin embargo, debes tener en cuenta que la actualización puede dejarte el teléfono inoperativo si has cambiado la pantalla en el iPhone.

¿Qué pasa si cambio la pantalla ?

Cambio de pantalla y no supone ningún inconveniente, pero si has ido por la vía más económica y ha sustituido la pantalla de tu iPhone por una no original, iOS 16 detecta que no se trata de la oficial. Por tanto, el táctil del propio panel no funciona. Esto convierte a tu iPhone en un pisapapeles pero no te preocupes, porque hay una solución.

Esta pasas por volver a iOS 15, concretamente a iOS 15.6, que es la última versión antes de dar el paso a la nueva. O bien, puedes volver a cambiar la pantalla por una original .Pero partimos de un precio mínimo de 300 €, por lo que no te puede compensar en muchos casos.

Por tanto, antes de actualizar a iOS 16, recuerdas si has hecho un cambio de pantalla y si esta es la original, porque de no serlo el teléfono no va a funcionar como es debido.

Por otro lado, iOS 16 va funcionando a buen ritmo, la sensaciones son buenas y ha conseguido aportar una gran cantidad de funcionalidades interesantes.

Apple sigue trabajando muy duro en el aspecto de la privacidad y seguridad, tal y como se demuestra en la función «Ocultar mi e-mail», o el relay privado, que tienen como objetivo proporcionar una dosis extra de seguridad al usuario. Estas mejoras vinieron con iOS 15.

En este post vas a encontrar mucha información sobre las novedades que ha presentado y que puedes disfrutar en tu iPhone. Recuerda que puedes instalarlo de los dispositivos del año 2017, es decir desde el iPhone 8 en adelante.

Apple siempre se ha caracterizado por tener unos precios elevados en los recambios, pero es el precio que hay que pagar para tener nuestro dispositivo en perfecto estado. En todo caso, lo que aparentemente puede ser una jugada sucia por parte de la compañía, va a perfilarse como una tendencia en alza para el resto de marcas. Se quiere garantizar que los dispositivos solucione de la mejor manera posible, y la única manera de hacerlo es con repuestos propios de la marca.