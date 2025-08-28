moto g86 power 5G: la batería más grande de Motorola llega a España con 53 horas y resistencia extrema

El nuevo moto g86 power 5G ya es oficial en España, y llega con una promesa poco habitual en la gama media, la de autonomía para olvidarse del enchufe y un cuerpo preparado para soportar imprevistos. La marca habla de una batería de 6.720 mAh capaz de ofrecer hasta 53 horas de uso por carga, además de carga rápida TurboPower de 30 W. Todo ello se une a un hardware solvente y a un precio ajustado para competir de tú a tú con los superventas del segmento.

Batería y rendimiento sin límites

El gran reclamo está en esa pila gigantesca y en su enfoque práctico: si te pasas el día entre apps de mensajería, fotografía, navegación y redes sociales, el moto g86 power 5G promete aguantar sin pedir auxilio. Y cuando toque recargar, la carga rápida devuelve varias horas de energía en unos 30 minutos. Para que la fluidez acompañe, Motorola integra el MediaTek Dimensity 7300, acompañado por una configuración ambiciosa en su rango, hasta 24 GB de RAM con RAM Boost y 512 GB de almacenamiento, un combo pensado para multitarea, juegos ocasionales y mucho vídeo en el bolsillo.

La durabilidad es otro punto clave. Este modelo presume de certificaciones IP68 e IP69, estándar militar MIL-STD-810H y cristal Corning Gorilla Glass 7i. En la práctica, eso se traduce en resistencia a inmersiones, chorros de agua a presión, polvo, caídas y cambios de temperatura. Es un móvil que no se arruga si llueve, si estás en la playa o si se te cae del sofá.

Pantalla y sonido a la altura

Para el día a día, la experiencia visual importa, y aquí hay salto de calidad. La pantalla pOLED Super HD de 6,67 pulgadas ofrece un 28% más de resolución frente a la generación previa, compatibilidad con HDR10+ y un pico de brillo de hasta 4.500 nits, una cifra propia de móviles más caros que ayuda a ver bien bajo el sol. Además, la tecnología Water Touch permite manejar el panel incluso con los dedos mojados. El apartado multimedia se redondea con altavoces estéreo y sonido Dolby Atmos, ideal para maratones de series o listas de reproducción.

Cámaras con moto ai

La fotografía también pisa fuerte en el moto g86 power 5G. Es el primero de la familia moto g que integra el sistema de mejora fotográfica de moto ai, pensado para optimizar cada disparo de forma automática. El sensor principal es de 50 mpx con firma Sony LYTIA 600, orientado a ofrecer detalle y buen rendimiento en baja luz; le acompaña un ultra gran angular de 8 mpx con función Macro, y en el frontal, 32 mpx para selfies definidos y videollamadas con buena nitidez. La propuesta apunta a resultados consistentes sin tener que pelear con ajustes manuales.

Diseño pensado para durar y gustar

Más allá de ser un todoterreno” el terminal cuida la estética con una trasera de textura soft luxe y una paleta de colores seleccionada por Pantone: Cosmic Sky, Chrysanthemum, Golden Cypress y Spellbound. La sensación en mano es agradable y el acabado transmite empaque, algo que muchas veces se echa de menos en esta franja de precio.

Precio y disponibilidad en España

Motorola sitúa el moto g86 power 5G en 329 euros de precio recomendado y confirma su venta en los principales retailers y operadores del país, además de en su tienda online. Con esa cifra, la marca coloca una propuesta con mucha batería, resistencia por encima de la media y un paquete multimedia competitivo para quienes quieren un móvil para todo que no obligue a cargar cada noche. El moto g86 power 5G llega con argumentos claros, aguante real, protección frente a accidentes cotidianos y un salto en pantalla y sonido que se agradece en uso diario.