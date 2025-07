El mini PC más potente por menos de 500 euros se llama GEEKOM A6 Pink Edition y va de rosa

Puede que lo primero que te llame la atención del GEEKOM A6 Pink Edition sea su acabado rosa ligero, elegante y diferente, pero lo que realmente lo convierte en una joya tecnológica está en su interior. Este mini PC compacto de solo 4,4 pulgadas por lado esconde una potencia inesperada, gracias a una configuración que lo sitúa por encima de muchos portátiles y sobremesas mucho más caros.

Potencia de gama alta sin alterar tu presupuesto

Por menos de 500 euros, este GEEKOM A6 ofrece un procesador AMD Ryzen 7 6800H de 8 núcleos y 16 hilos con hasta 4,7 GHz de frecuencia, acompañado por la potente GPU integrada Radeon 680M. Un combo ideal para edición de vídeo, trabajo en remoto, programación o juegos ligeros y medios. Además, su sistema de refrigeración IceBlast permite mantener el rendimiento incluso en largas sesiones, con un funcionamiento prácticamente silencioso.

Memoria y almacenamiento para lo que necesites

Uno de sus grandes puntos fuertes es que viene de fábrica con 32 GB de RAM DDR5 a 4800 MT/s, en doble canal, y un SSD de 1 TB PCIe Gen 4×4. Esto significa que no solo puedes ejecutar muchas tareas al mismo tiempo sin cuelgues, sino que además todo funciona a máxima velocidad, desde la carga del sistema hasta el arranque de apps como Premiere, Photoshop o Ableton Live.

Conectividad a la altura de los más exigentes

Este mini PC rosa no se queda corto en puertos: cuenta con 3 puertos USB 3.2 Gen 2, 2 USB4 (Type-C), 2 HDMI 2.0, lector de tarjetas SD, jack de auriculares y puerto Ethernet de 2.5Gbps. Todo ello acompañado de Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.4 para conexiones inalámbricas estables y ultrarrápidas. Y sí, soporta hasta cuatro monitores 4K o incluso una pantalla 8K.

Versatilidad total para cualquier entorno

Ya sea en casa, en la oficina o en un estudio creativo, el GEEKOM A6 se adapta perfectamente. Puedes montarlo en un soporte VESA detrás de un monitor o colocarlo sobre la mesa como pieza de diseño. Gracias a su compatibilidad con Windows 11 Pro (preinstalado) y con otras plataformas como Linux, también es ideal para desarrolladores y entornos profesionales.

Preparado para todo, probado en todo

GEEKOM somete sus equipos a pruebas de resistencia en condiciones extremas, 120 horas de temperaturas extremas, 90 minutos de vibración, más de 15.000 ciclos de conexión en los puertos USB y 330 horas de test de estabilidad del sistema. El resultado es un mini PC sólido y fiable, que podrás usar durante años sin preocupaciones.

Pensado para creadores, gamers y profesionales

Su rendimiento gráfico lo hace perfecto para juegos como League of Legends, Valorant o Genshin Impact, pero también para tareas exigentes como edición de vídeo o diseño gráfico. Su capacidad de expansión (hasta 64 GB de RAM y 2 TB de SSD) asegura que no se te quede corto a medio plazo. Si trabajas con software como Visual Studio, Docker, Excel o Zoom, el A6 no se inmuta.

Con garantía global de 3 años

Para rematar, la marca ofrece tres años de garantía internacional frente a defectos de fabricación o diseño. Y eso, unido a un soporte posventa profesional, refuerza la idea de que este mini PC no es solo bonito y potente, sino también una inversión segura.