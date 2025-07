Desde hace un par de semanas, los moto buds loop me acompañan en mis paseos diarios y en trayectos de tren o avión. Su propuesta me llamó la atención desde el primer momento por dos razones: el diseño tipo gancho, ideal para moverse sin miedo a que se caigan, y una promesa clara de buena calidad de sonido bajo el sello de Motorola, que últimamente está afinando muy bien su catálogo de accesorios. Ahora puedo decir que han superado mis expectativas.

Así son los moto buds loop

Especificación Detalle Diseño Gancho ergonómico y goma flexible, color Trekking Green Drivers Dinámicos de 12,4 mm Cancelación de ruido ANC híbrida (hasta 25 dB) Modo ambiente Sí, con activación desde la app Micrófonos 4 en total con IA para llamadas más claras Autonomía Hasta 43 h (9 h + estuche) Carga rápida 10 minutos = 3 h de uso Conectividad Bluetooth 5.3 + emparejamiento rápido Compatibilidad iOS y Android (app Moto Buds) Resistencia IPX5 (resistente al sudor y salpicaduras)

Una forma distinta de llevar los auriculares

Lo primero que me sorprendió fue lo bien que se adaptan. El diseño tipo clip con gancho flexible no es solo una moda, es un formato realmente cómodo. Al contrario que los modelos tipo botón, aquí no hay sensación de presión en el canal auditivo, pero tampoco se mueven con facilidad. Y esto es clave, porque caminando o con movimientos de cuello rápidos, siguen en su sitio como si nada. En paseos largos me he olvidado por completo de que los llevaba puestos.

Sonido con más cuerpo del que parece

A nivel sonoro, los moto buds loop destacan por un perfil cálido y contundente. Los graves tienen una presencia clara pero sin enturbiar los medios, que se perciben nítidos incluso con podcasts y voces. En canciones más instrumentales, como temas acústicos o jazz suave, los detalles aparecen bien definidos. Y con la cancelación de ruido activa, el aislamiento mejora mucho sin crear esa presión artificial que otras marcas aún no han conseguido pulir del todo. La verdad es que no me podía creer que unos auriculares que no cubren el canal auditivo al completo cancelaran tan bien.

Viajar en tren sin ruido de fondo

Uno de los momentos en los que más valoro unos auriculares es durante los viajes. En trayectos en tren, el ruido de fonfo desaparece al activar el ANC. No es una cancelación total, pero sí suficiente para sumergirse en la música o un audiolibro sin subir el volumen. Y cuando hay que prestar atención, un toque en el auricular permite activar el modo transparencia para escuchar sin necesidad de quitarlos.

Una app que realmente sirve para algo

La aplicación Moto Buds, disponible tanto en Android, pero no en iOS, me ha parecido más útil de lo que puedes pensar. Permite ajustar la cancelación, ecualizar el sonido con varios presets e incluso localizar los auriculares en caso de pérdida. No se trata solo de una app decorativa bajo ningún concepto, aporta valor y la personalización es máxima.

Llamadas con claridad sorprendente

En llamadas, la calidad del micrófono es más que aceptable. He mantenido varias conversaciones mientras caminaba por la calle y los interlocutores me escuchaban perfectamente. Aquí se nota el trabajo con los cuatro micrófonos y la cancelación de ruido por IA. Incluso con algo de viento, se las apañan para entregar un sonido claro y sin distorsiones.

Batería de sobra para días intensos

Otro aspecto a destacar es la autonomía. He podido usarlos varios días sin necesidad de cargar el estuche, lo que ya dice mucho. La marca promete hasta 9 horas por carga y hasta 43 si sumamos las recargas del estuche. En mi experiencia, se acercan bastante a esas cifras. Además, la carga rápida es útil si tienes prisa, con 10 minutos tienes casi tres horas de reproducción.

¿Unos auriculares para hacer deporte? También

Aunque mi uso ha sido más urbano que deportivo, no me cabe duda de que los moto buds loop están pensados para acompañarte en entrenamientos. La resistencia IPX5 da confianza ante el sudor, y el ajuste es tan estable que no se mueven ni siquiera al correr, aunque yo no lo haya probado corriendo por razones de rodilla, claro. Pero si haces un trote intenso no se van a caer de las orejas

Muy buena compra por lo que cuestan

No me esperaba que unos auriculares tan ligeros ofrecieran una experiencia tan sólida. Suenan bien, son cómodos, tienen una app útil y el diseño con gancho funciona de verdad. Eso sí, la marca no incluye cable de carga, aunque puedes emplear el de cualquier móvil con conexión USB-C. Si buscas unos auriculares que se salgan de lo típico y encajen en una rutina activa, los moto buds loop son una apuesta más que recomendable. Motorola lo ha hecho muy bien con este formato. Hacía tiempo que unos auriculares no me dejaban esa grata sensación de sorpresa, y esta firma lo ha conseguido. Tienen un precio de 149 euros en la web de la marca.