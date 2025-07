7 cosas que me han gustado (y mucho) del moto watch fit

Si tuviera que recomendar un smartwatch sencillo, barato y fiable para quien quiere empezar a cuidar su salud sin gastarse 300 euros, el moto watch fit estaría muy arriba en la lista. A veces no necesitas el último Apple Watch ni complicarte con apps de terceros. Solo necesitas algo que funcione, y este reloj de Motorola lo hace sorprendentemente bien. Estas son las siete cosas que más me han gustado tras usarlo unos días.

Así es el moto watch fit

moto watch fit – Ficha técnica Pantalla AMOLED 1,9” (240 x 280 px) Autonomía Hasta 16 días Peso 17 g (sin correa) y 25 g (con correa) Conectividad Bluetooth 5.0 Sensores FC, SpO2, acelerómetro, sensor de sueño y estrés Modos deportivos Más de 100 Resistencia al agua 5 ATM protección IP68 Compatibilidad Android Precio 59,99 €

Una autonomía que me ha sorprendido

Cuando leí que el moto watch fit podía llegar hasta los 10 días de uso, no me lo creí del todo. Pero tras una semana entera con él encendido, recibiendo notificaciones, monitorizando el sueño y registrando entrenamientos breves, el porcentaje apenas se movía. En un panorama donde muchos relojes no llegan ni al tercer día sin pasar por el cargador, encontrar un dispositivo que se olvida de la batería es una bendición.

Es comodísimo de llevar

Con el moto watch fit me ha pasado algo curioso, se me olvidaba que lo llevaba puesto. El peso es ridículo, unos 25 gramos y el formato rectangular, muy parecido al de otras propuestas, hace que pase completamente desapercibido.

El material de la correa también acompaña. No da calor y no me ha dado problemas ni con el sudor ni en la ducha. Lo he usado incluso por la noche para registrar el sueño y no molesta.

Me ha parecido más fiable de lo que esperaba

No esperaba mucho en este apartado, la verdad. Pensé que sería otro reloj económico con sensores que acaban dándote pasos por mover el brazo o datos de sueño sacados de un sombrero. Pero no, el moto watch fit, aunque básico, se comporta de forma consistente. Los pasos se ajustan bastante a lo estimado, las pulsaciones durante el día son razonables y al comparar su medición de sueño con otros relojes más caros , los resultados han coincidido bastante. Para el 90 % de usuarios, va sobrado.

Es un aliado de tu salud

Tiene medición de frecuencia cardiaca, SpO2, seguimiento del sueño, nivel de estrés y hasta recordatorios para que te levantes si llevas mucho tiempo quieto. Nada que no tengan otros, pero lo hace muy simple. La app de Motorola para gestionar todos los datos está bien diseñada, no abruma con datos ni requiere grandes configuraciones. Es de esas cosas que agradeces si no eres muy techie. Incluso los entrenamientos, más de 100 modos deportivos, se registran en un par de toques.

El diseño es muy correcto

El moto watch fit no aspira a ser un reloj de lujo, pero lo cierto es que su aspecto en muñeca es imponente. Tiene un diseño limpio, minimalista, y lo mejor es que no parece barato. El marco metálico en acabado mate le da ese toque más refinado que no suele verse en dispositivos de este precio. Está disponible con una correa Trekking Green que no canta ni desentona, y queda perfecto con ropa deportiva o informal.

La pantalla se ve realmente bien

Uno de los puntos más interesantesd el moto watch fit es su pantalla AMOLED de 1,9 pulgadas. La resolución es más que suficiente para este tamaño, con buena nitidez, y lo que más me ha sorprendido es el nivel de brillo.

La he estado usando en exteriores en estos días tan soleados de verano y no he tenido que forzar la vista ni buscar sombra para leer las notificaciones. Los colores son intensos, los negros profundos y, aunque no es una pantalla táctil ultra rápida, responde correctamente a cada gesto.

Cuesta menos de lo que parece

Este reloj tiene un precio de 99 euros. Es difícil encontrar algo más equilibrado por ese dinero. No falla donde otros lo hacen y, sin duda, ofrece más de lo que pagas por él. Que no se suba a las tres cifras es ya de por sí un alivio.

Y es que la firma ha creado un producto muy interesante para quienes buscan un smartwatch sencillo, funcional y fiable sin complicarse la vida. A veces lo único que quieres es saber cuántas horas duermes, controlar tu frecuencia cardiaca y recibir las notificaciones de WhatsApp sin tener que sacar el móvil del bolsillo. Y si ese es tu perfil, el moto watch fit va a encantarte.