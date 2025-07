Alejandro Sanz saca a la luz uno de sus peores momentos y su público se queda en shock: «Me arrepentiré toda mi vida»

Hay momentos que dejan al público en shock. El paso del tiempo no ha borrado el legado de Antonio Flores ni la huella que dejó en quienes le conocieron. A tres décadas de su muerte, su figura sigue siendo un símbolo de autenticidad en la música española y su obra continúa emocionando a generaciones enteras. Su partida, el 30 de mayo de 1995, sumió a la cultura en un duelo que todavía se recuerda. Apenas dos semanas antes había fallecido Lola Flores, un golpe devastador para su familia y para él mismo, que jamás logró sobreponerse a esa pérdida.

Entre quienes sintieron de manera especial aquel vacío estuvo Alejandro Sanz, que ha revelado ahora un episodio que hasta hoy había permanecido en silencio. El intérprete madrileño ha confesado que existió una llamada, una invitación que no atendió y que se ha convertido en uno de sus mayores arrepentimientos. Ese recuerdo ha vuelto a salir a la luz en una conversación con una conocida revista, en la que ha relatado cómo fueron las últimas palabras que cruzó con su gran amigo.

«Hablé el día anterior con él. Me dijo que fuera a la cabaña de El Lerele, pero no fui… Me arrepentiré toda mi vida», admite, dejando al descubierto el peso emocional que arrastra desde entonces. Aquella negativa, motivada por sus compromisos profesionales, le acompaña desde hace 30 años como una espina imposible de arrancar. En OKDIARIO conocemos todos los detalles al respecto.

Así era Antonio, según Alejandro Sanz

Alejandro Sanz guarda un recuerdo estupendo de Antonio Flores: «Honesto, cariñoso, leal y un alma sin maldad». Así lo define al hablar de una relación forjada en la sinceridad y la complicidad. En sus inicios, cuando comenzaba a labrarse un nombre en la industria bajo el pseudónimo de Alejandro Magno, Antonio Flores ya era un artista consagrado. Para Sanz, aquella cercanía supuso un aprendizaje continuo, un espejo en el que mirarse cuando todo estaba por construir.

Antonio no sólo poseía talento, sino una manera inimitable de expresarlo. «Su virtud como músico eran los trazos sueltos, la belleza desnuda, la simpleza de lo verdadero, la personalidad que mostraba en todo lo que hacía», ha recordado con admiración. Esas cualidades hicieron que, incluso décadas después, su influencia siga latiendo en quienes lo conocieron.

La relación entre ambos se alimentaba de momentos sencillos, de trayectos en coche tras conciertos o reuniones, donde conversaban sobre la vida, los sueños y las inquietudes. Alejandro conserva «como joyitas en forma de recuerdo» esas charlas improvisadas, esas confidencias que hoy cobran un valor incalculable. Porque nunca imaginó que una de aquellas conversaciones, mantenida por teléfono, sería la última.

Lola Flores, la matriarca del clan

En mayo de 1995, mientras la carrera de Alejandro Sanz comenzaba a despegar de forma imparable, Antonio Flores atravesaba uno de sus momentos más frágiles. La muerte de su madre, Lola Flores, había quebrado su mundo interior. Nadie sospechaba que pocos días después, el cantante sería hallado sin vida en la cabaña de El Lerele, el espacio que su madre había hecho construir en La Moraleja para tenerlo siempre cerca.

Ese lugar, cargado de recuerdos familiares, se convirtió en el escenario de una despedida que nadie esperaba. Antonio tenía solo 33 años y un talento desbordante que el público nunca olvidará. Fue allí donde alguien del servicio lo encontró, sin saber que Alejandro Sanz, invitado la noche anterior a acompañarlo, lamentaría eternamente no haber acudido.

Desde entonces, cada evocación del artista madrileño hacia su amigo está impregnada de nostalgia, de la certeza de que un gesto distinto habría cambiado aquella última oportunidad.

Un mensaje muy especial

Alejandro Sanz también ha tenido palabras para Lola Flores, cuya energía arrolladora lo marcó para siempre. Hace un tiempo, le dedicó un texto lleno de admiración que retrata a la perfección su magnetismo y su capacidad para generar arte en cada gesto. «Hay gente que colecciona frases en verano, para gastarlas en invierno. Y hay gente que vive en un verano permanente de palabras para abastecernos de ellas. Lola era así. A Lola las frases se le caían de los bolsillos del alma…», escribió, describiendo la genialidad espontánea de la Faraona.

En esas líneas, el cantautor evocaba la manera en que la artista convertía lo cotidiano en poesía, cómo su verbo chispeante iluminaba cualquier estancia. «Alrededor de Lola siempre revoloteaban alegres y geniales las palabras… la genialidad, el talento. Ella provocaba el verbo, estimulaba la gambeta, el regate palabril», expresaba con el respeto que solo se profesa a quien ha dejado huella en la memoria colectiva.

Para Alejandro, tanto Lola como Antonio representan un universo irrepetible, un legado que sobrevive al tiempo. Sus reflexiones son también un recordatorio de la importancia de aprovechar cada instante, de no aplazar los encuentros ni las palabras, porque el destino a veces no concede segundas oportunidades.