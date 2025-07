El cambio físico de Luka Doncic que revoluciona la NBA: se ha quitado gluten y azúcar

Luka Doncic ha presentado un brutal cambio físico durante las últimas semanas que está revolucionando el verano en la NBA. El jugador de Los Angeles Lakers se está preparando para liderar a su Selección, a Eslovenia, en el Eurobasket que comienza a finales de agosto. También con la misión de cuajar una temporada brillante el próximo curso en Estados Unidos. Doncic ha sido la última portada de la prestigiosa revista Men’sHealth.

El cambio físico de Luka Doncic es asombroso. De ese jugador que «pasaba» de estar musculoso y que con su talento le bastaba, hemos pasado a ver a un jugador totalmente fibrado que quiere revolucionar la NBA con su juego y con su físico. El esloveno se está machando durante este verano y ya prepara con ganas el Eurobasket de este verano donde liderará a Eslovenia en busca del oro.

La portada Men’sHealth en su edición especial de verano ha revelado esta revolución que ha presentado Luka Doncic con su cuerpo. La estrella de los Lakers ha estado entrenando con dobles sesiones de hora y media con su preparado personal en Croacia combinando entrenamiento de fuerza con trabajos de agilidad y ejercicios de tiros.

«Su camiseta Jordan Brand le queda suelta y en los nuevos indicios de definición en sus brazos. Se nota en la completa ausencia de fatiga que muestra al pasar de pesos muertos rumanos pesados a press de banca con mancuernas y saltos laterales, uno tras otro. Y se nota en la forma en que sonríe cuando admite que ha notado su elegante silueta en el espejo. Asiente sutilmente a sus deltoides remodelados durante nuestra entrevista por Zoom», explica la revista sobre el nuevo cambio físico de Doncic.

Un ejercicio que Luka Doncic realiza en ayunas y que el propio jugador asume que le está sentando genial: «Solo visualmente, diría que todo mi cuerpo se ve mejor». También revela esta prestigiosa revista que la dieta que está siguiendo el esloveno es sin gluten y baja en azúcar incluyendo al menos 250 gramos de proteína.

«Si me detengo ahora habrá sido en vano. Cada verano me esfuerzo al máximo para trabajar en diferentes cosas. Obviamente, soy muy competitivo. Este verano fue un poco diferente, ¿sabes? Me motivó a ser aún mejor. Era un ahora o nunca», declara un Luka Doncic cada vez más motivado por mejorar su rendimiento físico.

«Creo que soy muy atlético en otras cosas: en el equilibrio, en el control del cuerpo, en lo que hago al frenar, en la desaceleración. Mi sueño, mi cuerpo, todo en mí… me sentí más descansado», culmina la estrella de los Lakers.