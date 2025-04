Destapan una conspiración contra Doncic en los Mavericks: «Si eres un cerdo gordo y borracho…»

La salida de Luka Doncic rumbo a Los Angeles Lakers sigue trayendo cola. Hace más de dos meses, la NBA dinamitaba con el traspaso del esloveno a la franquicia más reconocida del campeonato de baloncesto estadounidense en un intercambio en el que Anthony Davis fue a parar a los Mavericks, su ex equipo. El enfado fue tal que la ciudad de Dallas se echó a las calles a protestar contra Nico Harrison, el director general que accedió a este acuerdo y, por tanto, máximo culpable de que todo esto ocurriera.

La NBA siguió avanzando y alcanzó sus play off, en los que Doncic se estrenó con exhibición anotadora, aunque los Lakers no pudieron ganar el primer partido a Minnesota Timberwolves. Pero el caso del fichaje del esloveno, el más bestia de la historia, no se agota. De hecho, la televisión estadounidense destapó recientemente una conspiración en los Mavericks para acabar con la aventura del canterano del Real Madrid en Dallas.

Nico Harrison, que afirmó recientemente que no sabía «hasta qué punto» Doncic era «importante para los aficionados de Dallas», comenzó a cocinar este movimiento 18 meses antes cuando despidió a Casey Smith, preparador físico de confianza del mítico Dirk Nowitzki. El director general de los Mavericks le comunicó su decisión por videollamada mientras que este le brindaba atención médica a su madre enferma.

Según Tim MacMahon, analista de la NBA para ESPN, Harrison se lo cargó por envidia al sentirse «totalmente amenazado por él» y no querer ver cuestionado su poder en los Mavericks. La salida de Smith alejó inevitablemente a Nowitzki, leyenda de la NBA y de la selección alemana, de la franquicia, y fue seguida de una ola de despidos como el del director de rendimiento atlético Jeremy Holsopple y del fisioterapeuta Casey Spangler en junio, a pocos días del debut de Dallas en los play off de la liga.

La trama contra Doncic

Una circunstancia que afectó en primer lugar a la estabilidad de la plantilla y, en consecuencia, al estado físico de algunos de ellos como Doncic, que inició un calvario de lesiones desde entonces. «Durante el último año ya se veía que el equipo iba en una dirección diferente. Ahora estamos viendo el resultado», comentó Nowitzki en ese momento.

Holsopple y Spangler eran trabajadores de la máxima confianza de Doncic, aunque para Harrison simplemente eran «facilitadores». Un envidioso nato que nunca asumió que el esloveno fuese el máximo ídolo de Dallas y que tramó esa conspiración en su contra con todo tipo de ataques verbales entre bastidores. «Los que trajimos son mejores. Mi obligación es con los Dallas Mavericks», dijo Nico sobre los sustitutos de los miembros de la franquicia cesados.

ESPN desveló que esta ruptura cabreó a los agentes de Doncic y que acabó siendo una de las causas de su adiós. Sus elegidos para reemplazar a los preparadores físicos fueron Johann Bilsborough y Keith Belton, dos profesionales con dudosas titulaciones en baloncesto que nunca se llegaron a ganar la confianza del esloveno ni de sus compañeros de equipo.

La doble llegada sólo trajo consigo problemas físicos y lesiones y fuentes del vestuario lo confirmaron: «La división creó un ambiente desafortunado que, al final, los jugadores tuvieron que sufrir». Ante tal aluvión de infortunios, Harrison se encargó de remover todas las mentiras sobre Doncic para así restar su profesionalidad. Un amigo personal del esloveno salió entonces al quite para defender al esloveno: «No rindes así si eres un cerdo gordo y borracho».