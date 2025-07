Activa esta función oculta de WhatsApp si quieres más privacidad en tus chats

WhatsApp cuenta con una función llamada Privacidad avanzada del chat que permite mejorar la confidencialidad de ciertas conversaciones. Esta opción, disponible desde los ajustes de cada chat, añade varias medidas que limitan lo que se puede hacer con los mensajes y archivos fuera de la aplicación.

Qué es la privacidad avanzada del chat en WhatsApp

Al activar esta función, se aplican tres restricciones clave. La primera es que los archivos multimedia no se guardarán automáticamente en la galería del teléfono. Así, si te envían una imagen o un vídeo, este quedará dentro de WhatsApp, pero no se mezclará con tus fotos personales. Esto es útil en chats donde se comparte contenido sensible o temporal.

La segunda medida es que los mensajes del chat no se utilizarán para funciones de inteligencia artificial, como por ejemplo las menciones a @Meta AI. Esto significa que las conversaciones bajo esta configuración no contribuirán al entrenamiento de modelos o sugerencias automatizadas.

La tercera es que se desactiva la exportación del historial del chat. Es decir, no se podrá usar la opción de exportar mensajes o archivos desde ese chat a otros servicios o apps externas, reforzando así la privacidad.

Cómo activar la privacidad avanzada del chat

Activar esta función de WhatsApp es muy fácil. Solo tienes que seguir estos pasos:

Abre el chat donde quieres activar esta función.

Pulsa el nombre del contacto o grupo para acceder a los ajustes del chat

En el menú, busca el apartado Privacidad avanzada del chat.

Entra y activa el interruptor que aparece al final de la pantalla.

Una vez hecho esto, verás un aviso con las restricciones que se aplican: los archivos no se guardarán en la galería, no se usarán para IA y se bloqueará la exportación del chat.

Una herramienta útil para conversaciones sensibles

Esta opción está especialmente pensada para quienes valoran una capa extra de seguridad. Ya sea por motivos profesionales, familiares o personales, hay situaciones en las que conviene limitar la circulación de mensajes y archivos. Esta función lo permite sin necesidad de instalar nada adicional ni de cambiar de app.

No afecta al cifrado ni al contenido del chat

Es importante tener en cuenta que esta opción no modifica el cifrado de extremo a extremo de WhatsApp, que sigue activo por defecto en todas las conversaciones. Tampoco afecta a la forma en que se envían o reciben los mensajes. Solo cambia lo que se puede hacer con ellos fuera de la aplicación.

Puedes activarla y desactivarla cuando quieras

Si en algún momento decides volver al comportamiento normal del chat, basta con repetir los pasos y desactivar el interruptor. Todo volverá a estar como antes, incluyendo la posibilidad de exportar los chats o guardar automáticamente los archivos multimedia.

Una opción que pasa desapercibida, pero que merece la pena

Aunque no está muy visible, la privacidad avanzada del chat es una función poderosa para quienes quieren un mayor control sobre sus mensajes. Si buscas una forma discreta y efectiva de mantener ciertos chats bajo llave, esta opción te puede ser muy útil.