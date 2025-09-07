moto g06 power, así es el nuevo “tanque” de batería de Motorola para la vuelta al cole

El moto g06 power se convierte en una de las estrellas del catálogo con varias novedades que llegan a España, entre ellas este modelo centrado en ofrecer autonomía, un diseño atractivo y un precio muy ajustado. Junto a él se estrenan también el moto g06 estándar, el compacto motorola edge 60 neo y la exclusiva The Brilliant Collection, en colaboración con Swarovski.

La batería como argumento principal

El moto g06 power destaca por integrar una batería de 7000 mAh, una cifra que supera con creces a otros smartphones de su gama. Según la compañía, esta capacidad permite superar dos días completos de uso sin necesidad de recargar, con cifras que en reproducción de vídeo pueden llegar hasta las 28 horas. El planteamiento es sencillo: garantizar que el usuario no dependa constantemente del cargador.

Ambos modelos de la gama g06 cuentan con una pantalla HD+ de 6,88 pulgadas, la más amplia de la serie hasta la fecha, con modo de alto brillo de 600 nits y tecnología Water Touch que permite interactuar con el panel incluso con los dedos mojados. A esto se suman los altavoces estéreo con Dolby Atmos y Bass Boost, un detalle que aporta un plus en la experiencia multimedia.

Fotografía e inteligencia artificial

En fotografía, el moto g06 power apuesta por un sensor principal de 50 mpx que se apoya en inteligencia artificial para mejorar retratos y escenas nocturnas. La cámara frontal es de 8 mpx, suficiente para videollamadas y selfies. Las herramientas de Google Fotos también suman protagonismo, ya que el dispositivo permite usar funciones avanzadas como Magic Eraser o Photo Unblur.

El interior combina un procesador MediaTek Helio G81 Extreme con opciones de 64, 128 o 256 GB de almacenamiento, ampliables mediante microSD hasta 1 TB. La memoria RAM puede llegar hasta 12 GB gracias a la función RAM Boost, que aprovecha parte del almacenamiento para agilizar el rendimiento. El diseño mantiene acabados en tonos Pantone, protección contra salpicaduras IP64 y cristal Gorilla Glass 3.

Otras funciones destacadas

Motorola también ha integrado Circle to Search con Google, el gesto que permite rodear un elemento en pantalla y obtener resultados de búsqueda al instante. El software ofrece compatibilidad con asistentes de IA como Gemini, facilitando la redacción de textos, la organización de correos o la planificación de tareas.

El edge 60 neo como alternativa compacta

Por encima del g06 power aparece el motorola edge 60 neo, un modelo más ligero y compacto que no renuncia a potencia ni a fotografía avanzada. Su pantalla de 6,36 pulgadas alcanza hasta 3000 nits de brillo, incluye protección IP68 e IP69, certificación militar MIL-STD-810H y cristal Gorilla Glass 7i. En fotografía, ofrece un teleobjetivo dedicado de 10 mpx con zoom óptico 3x, acompañado por un sensor principal Sony LYTIA 700C de 50 mpx con estabilización óptica, ultra gran angular de 13 mpx y frontal de 32 mpx.

La batería es de 5000 mAh con carga rápida de 68 W y soporte para carga inalámbrica de 15 W. La capa de software moto ai añade herramientas como estabilización adaptativa, filtros de estilo y atajos contextuales con acceso a diferentes agentes de IA.

Lujo con la colección Swarovski

En paralelo, la firma ha confirmado la llegada de The Brilliant Collection a España, de la que nos hicimos eco en agosto. Está formada por el motorola razr 60, con un acabado especial que incluye cristales de Swarovski aplicados a mano, y por los moto buds loop en color Pantone Ice Melt con audio firmado por Bose y diseño abierto.

Disponibilidad y precios

Motorola mantiene la estrategia de precios contenidos para sus nuevos lanzamientos. En España, el moto g06 power tendrá un precio de 139 euros, el moto g06 se venderá por 129 euros y el motorola edge 60 neo llegará a 399 euros. La colección de Swarovski estará disponible a través de la web de la compañía.