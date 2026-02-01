Llevas años usando tu móvil iPhone sin saber que tiene una función oculta para usarlo como micrófono remoto

Tu iPhone esconde una función de asistencia auditiva digna de una película de espionaje. Se trata de una función oculta integrada en el sistema que convierte el móvil en un micrófono remoto capaz de transmitir cualquier susurro directamente a tus oídos. Este secreto de Apple permite que dejes el teléfono en una mesa y te alejes varios metros sin perderte nada de lo que allí se hable.

El sistema aprovecha la tecnología de conectividad de los AirPods para enviar el audio captado por el dispositivo en tiempo real. Mediante este sencillo truco de configuración en el panel de control, tu móvil amplifica el sonido ambiente y lo procesa para que llegue nítido a tus oídos.

Eso sí, se trata de una función de accesibilidad pensada para situaciones complejas, pero que muchos usuarios terminan utilizando como un gadget de vigilancia personal.

¿Cómo usar el iPhone como micrófono remoto?

La función oculta se llama Escucha en directo y permite que el iPhone recoja el sonido de una habitación y lo envíe de forma inmediata a los AirPods. Según detalla el Soporte de Apple, esta opción resulta ideal para entender conversaciones en entornos ruidosos o para captar las palabras de alguien situado en el extremo opuesto de una habitación grande.

Al activar este secreto, el usuario escucha todo lo que el micrófono remoto del móvil detecta, permitiendo incluso alejarse unos metros sin perder detalle de lo que ocurre en ese punto concreto. Para que este truco funcione correctamente, el dispositivo debe contar con iOS 14.3 o una versión superior instalada.

La compatibilidad abarca toda la gama de AirPods, incluyendo los modelos Pro y Max, además de los Powerbeats Pro y Beats Fit Pro.

Pasos para activar esta función oculta de Apple

La activación de la Escucha en directo requiere un ajuste previo en el menú de configuración del sistema operativo. Según la compañía, los pasos a seguir para habilitar esta función oculta de Apple son los siguientes:

Acceder a la configuración del Centro de Control dentro de los ajustes del iPhone .

dentro de los ajustes del . Buscar el apartado de Accesibilidad (Audición) e incluir el icono representado por una oreja .

e incluir el icono representado por una . Desplegar el panel de control y pulsar sobre dicho botón de audición .

. Seleccionar la opción específica de Escucha en directo para iniciar la retransmisión.

Una vez activado este micrófono remoto, el usuario visualiza en pantalla los niveles de decibelios en tiempo real. Esto permite monitorizar si el volumen de los auriculares es seguro para la salud auditiva mientras se utiliza el iPhone como receptor.

Si la señal se pierde por momentos, se puede intentar subir el volumen del terminal o verificar que la conexión Bluetooth permanece activa y sin interferencias externas.

¿Por qué es importante conocer este secreto de accesibilidad?

Este truco está pensado como una solución para personas con dificultades auditivas leves que no poseen audífonos profesionales. Según el Soporte de Apple, la versatilidad de la función oculta permite incluso conectar micrófonos externos mediante el puerto Lightning para obtener una calidad de captura todavía más profesional.

Apple recuerda que el uso de este micrófono remoto conlleva una responsabilidad ética. Aunque la tecnología permite dejar el iPhone en una habitación y escuchar a distancia, hay que respetar la privacidad del otro. La