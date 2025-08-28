HONOR rompe los límites: el nuevo Magic V5 es el plegable más fino y resistente del mundo
La marca asiática ha dado un golpe de efecto en el mercado con la presentación del HONOR Magic V5, su nuevo smartphone plegable que combina el diseño más fino del mundo con una resistencia nunca vista en esta categoría. El dispositivo, con solo 8,8 mm de grosor y un peso de 217 gramos, llega a España y otros países europeos junto a dos lanzamientos adicionales: el portátil HONOR MagicBook Art 14 2025 y la tablet HONOR MagicPad3, ambos reforzados con herramientas de inteligencia artificial para mejorar la productividad.
Un plegable récord en diseño y durabilidad
El HONOR Magic V5 no solo presume de ser el smartphone plegable más delgado del mercado, sino también el más robusto. La marca ha certificado con Guinness World Records que su bisagra de acero ultrarresistente es capaz de soportar hasta 500.000 pliegues y levantar 104 kilos suspendido, una demostración de resistencia inédita en este tipo de dispositivos.
A su ligereza se suma una batería de 5820 mAh basada en silicio-carbono, que ofrece una autonomía sobresaliente pese a lo compacto del diseño. La resistencia también está garantizada con certificación IP58 frente al agua y polvo, un escudo antirrayaduras NanoCrystal Shield y un panel interno reforzado con fibra de carbono.
Fotografía y productividad de alto nivel
El apartado fotográfico da un salto con el sistema AI Falcon Camera, compuesto por un teleobjetivo periscopio de 64 mpx, una cámara principal de 50 mpx y un ultra gran angular de 50 mpx. Gracias al motor de imagen con IA, el Magic V5 incorpora modos como retrato optimizado, superzoom y captura de movimiento.
En el día a día, el dispositivo apuesta por la productividad. Su gran pantalla interna de 7,95 pulgadas y la externa de 6,43 son compatibles con lápiz óptico, y el modo Multi-Flex permite ejecutar hasta tres aplicaciones al mismo tiempo. Todo ello se apoya en el procesador Snapdragon 8 Elite y el sistema operativo MagicOS 9.0, que integra de serie Google Gemini con un acceso rápido mediante doble toque en la parte trasera del terminal.
Más lanzamientos: MagicBook Art 14 y MagicPad3
Junto al nuevo plegable, HONOR presentó el MagicBook Art 14 2025, un portátil ultraligero de apenas 1 kilo que estrena GPU Intel Arc, 32 GB de RAM y hasta 1 TB de almacenamiento. Destaca su pantalla táctil OLED de 14,6 pulgadas con resolución 3,1K y su sistema de sonido espacial con seis altavoces.
Por su parte, la tablet HONOR MagicPad3 se convierte en la más delgada de la marca con solo 5,79 mm de grosor. Monta una pantalla LCD de 13,3 pulgadas con 165 Hz, batería de 12.450 mAh y ocho altavoces para ofrecer un rendimiento tanto en trabajo como en ocio, reforzado por funciones de IA como escritura y reuniones inteligentes.
Precio y disponibilidad
El HONOR Magic V5 se pone a la venta en España desde hoy en colores Ivory White, Black y Dawn Gold, con configuración de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, a un precio de 1.999 euros. La promoción de lanzamiento incluye un cupón de 300 euros, un cargador HONOR Super Charge de 66W y el lápiz HONOR Magic Pen.
El HONOR MagicBook Art 14 2025 (1.699 euros) y la HONOR MagicPad3 (a partir de 695 euros) llegarán a distintos mercados europeos, aunque de momento no estarán disponibles en España.
