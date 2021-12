En el artículo que te mostramos a continuación vas a descubrir una manera de escuchar conversaciones de manera remota. Sí, puedes hacer de espía siempre que te apetezca. Sin embargo, has de tener presente que no debes utilizar este truco para cometer ningún tipo de ilegalidad, porque no es esa la función con la que esta funcionalidad de tu iPhone fue diseñada. Antes de poner la práctica, piensa si espiar conversaciones puede traerte algún tipo de inconveniente, o por el contrario, solo lo necesitas para vigilar a un menor o alguna persona mayor dependiente.

¿Qué necesito para espiar conversaciones?

Solamente necesitas un iPhone actualizado a iOS 15, unos auriculares, mejor si son los AirPods, y leerte de arriba abajo este tutorial. No temas, es bastante sencillo de hacer.

Estos son los iPhone que soportan actualmente iOS 15. Para saber si estás en iOS 15, solamente tienes que ir a Ajustes>General>Actualización de software. Si tienes alguna actualización pendiente, es el momento de aplicarla.

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone X

iPhone SE (2.ª generación)

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1.ª generación)

Sobre el tema de los auriculares, los AirPods de Apple no presentan inconveniente a la hora de hacer este truco. Pero con otros que no sean de la marca californiana te puedes encontrar con problemas y no poder hacerlo. Solo es cuestión de probar,

Cómo espiar conversaciones con tu iPhone

Lo primero que debes hacer, una vez que has comprobado que estás en iOS 15, es emparejar tus AirPods o auriculares compatibles con el iPhone. Una vez que lo has hecho, ve a la pantalla de inicia de tu iPhone y desplaza el dedo de arriba a abajo de la pantalla. Verás que se despliega el menú habitual que usas para tener acceso rápido a muchas funciones. Por ejemplo, activar Wi-Fi o Bluetooth.

Verás en la parte inferior un símbolo de una oreja. Fíjate que aparezca una barra de color verde, que tornará a amarillo si el sonido ambiente sube. Pues bien, más abajo verás un icono redondo rotulado como Escucha en directo, púlsalo y se pondrá de color azul.

Si tienes puestos los auriculares prueba a dejar el iPhone encima de la mesa y vete a otra habitación. Comprobarás cómo a través de los AirPods estás escuchando lo que ocurre en ese lugar. Podrás escuchar todo lo que ocurre en ese lugar hasta que el alcance del bluetooth te lo perita, aproximadamente unos 10 metros. Y no te preocupes si pasado un minuto tu iPhone se bloquea, podrás seguir oyendo.

Esta opción, que es una de las muchas que hay dentro de Accesibilidad, no está pensada para que te pongas a espiar conversaciones ajenas, pero sí que es muy útil si quieres ponerte a cocinar y deseas saber si tu hijo pequeño se pone a llorar en su dormitorio. Ahora bien, dale el uso que desees, pero valora la consecuencia de tus actos. No deja de ser uno de los trucos para iPhone que puedes utilizar a tu conveniencia.