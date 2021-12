La aplicación de la calculadora es probablemente una de las más antiguas de tu iPhone, ya que cuando este dispositivo salió al mercado en el año 2007 ya lo incorporada. Ahí sigue, impertérrita, pero cumpliendo perfectamente con su cometido. A decir verdad, todavía no se entiende porque esta aplicación no está disponible en el iPad, y sí por ejemplo en los ordenadores de Apple. Hoy, deseamos contarte un pequeño truco que hará de tu manejo de la calculadora del iPhone un proceso mucho más simple y sencillo. Toma nota y ponlo en práctica lo antes posible, así no lo olvidarás.

El truco definitivo para la calculadora de tu iPhone

Seguro que te ha pasado en más de una ocasión, sacas tu iPhone para realizar una operación matemática y escribes un número por error. La solución que aplicas siempre es la misma, pulsar el botón C comenzar de nuevo. Pero eso tiene un inconveniente, que no es otro que el de tener que empezar la operación desde el principio. Imagínate que se trata de una suma compleja, puede llegar a ser desesperante a la vez que es muy frustrante.

La próxima vez que te ocurra aplicar este truco tan sencillo, en cuanto te des cuenta de que has tecleado un dígito que le corresponde, desliza el dedo por la pantalla de la calculadora de izquierda a derecha o de derecha izquierda. Verás cómo ese último dígito que has escrito mal desaparece. Si repites el proceso, se irán eliminando los números erróneos, lo que te permitirá llegar hasta aquel que está mal.

Se trata de una manera muy sencilla de solucionar un inconveniente que mucha gente no sabe resolver. En todo caso, tienes una manera mucho más simple de realizar operaciones matemáticas sin que tenga que intervenir ningún dedo de tu mano. Esta manera de realizar cálculos es tan sencilla como invocar a Siri y pedirle que realice la operación que deseas. Para ello comenzarás con el ya famoso «Hey, Siri…» y seguido de la operación matemática que desees. Por ejemplo, prueba a decirle «Hey, Siri, dime cuánto es 2458 más 6598». La solución aparecerá ante tus ojos sin ninguna posibilidad de error.

Ahora que ya sabes el truco tan sencillo de deslizar el dedo sobre la pantalla para ir borrando los dígitos que son erróneos, lo mejor es que te pongas manos a la obra para que así puedas interiorizarlo y no tengas que pulsar la tecla C.