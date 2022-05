Demanda a TikTok tras la muerte de su hija por un reto

El uso de redes sociales por parte de menores es un asunto que genera bastante controversia. En Estados Unidos, una niña de 10 años murió en diciembre pasado tras ejecutar el reto del apagón, que se popularizó en TikTok. Este consiste en aguantar la respiración o anudarse al cuello una cuerda hasta caer desmayado. Tras 5 días en el hospital la pequeña Nylah falleció finalmente sin que se pudiera hacer nada por su vida. Su madre, Tawainna Anderson ha presentado finalmente una demanda contra Tik Tok.

TikTok y menores, mala combinación

La edad en la que un menor puede registrarse en Tik Tok es de 13 años, pero eso no es inconveniente para que cualquier niño pueda falsear la edad y poder hacer uso de la aplicación. Esta en sí no tiene absolutamente nada de malo, el problema es que los niños no son conscientes a la hora de valorar los riesgos de cierto retos que se populariza en la red.

La demanda presentada por la madre se basa en que la pequeña vio el reto porque el algoritmo de la red social pensó que era adecuado para ella y que no suponía ningún tipo de riesgo. El resultado fue trágicamente otro, una menor de edad fallecida por cuenta de algo bastante absurdo y que no tiene ningún tipo de control por parte de la red.

«Nos mantenemos vigilantes en nuestro compromiso con la seguridad de los usuarios y eliminaríamos inmediatamente el contenido relacionado si se encontrara». Esta es la manera en la que se ha expresado un representante de Tik Tok, que además ha expresado sus condolencias por tas trágico suceso.

Se desconoce de momento cuál es el importe que reclama esta madre por el fallecimiento de su hija. La demanda se basa en que el algoritmo de esta red social fue capaz de mostrar a esa menor un contenido que no era apropiado en absoluto para ella. Sin embargo, la compañía podría excusarse, en el sentido de que un menor de 13 años no tiene porqué usar esta aplicación. Sin embargo, puede que la niña tomase el dispositivo de su madre y utilizarse su cuenta.

En todo caso, se demuestra que el famoso algoritmo de esta red no es capaz de mostrar un contenido totalmente adecuado a la persona que está registrada en la aplicación. TikTok debe poner de su parte y evitar la propagación de retos que puedan resultar lesivos para las personas, ya que no es la primera muerte que se produce por desafíos absurdos que llegan a menores de edad sin ningún tipo de control.