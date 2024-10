Cómo hacer que tu iPhone vibre con la música gracias a iOS 18

Una de las nuevas funciones de iOS 18 y que pasa bastante desapercibida es la vibración con la música. Esto permite que personas con problemas de audición puedan sentir lo que se está reproduciendo en la aplicación Apple Music. En este artículo voy a mostrarte cómo puedes activar la vibración con la música en iOS 18 para disfrutar de nuevas sensaciones.

Vibración con la música en iOS 18

De momento, esta opción solamente está disponible para la aplicación nativa de reproducción de música, Apple Music. Se desconoce si más adelante podrán incorporarse otras aplicaciones de terceros para disfrutar de una funcionalidad de accesibilidad diferente.

Para activar la función de vibración con la música debes pulsar sobre Ajustes. Lo más probable es que lo tengas en la pantalla de inicio.

Una vez que lo hayas hecho, bajaremos hasta la opción de Accesibilidad. A decir verdad, los dispositivos Apple cuentan con una serie de funciones de accesibilidad muy amplias, y por eso son muy valorados por personas que tienen alguna capacidad diferente.

En el apartado de Accesibilidad referido a Sonidos encontraremos la señal de vibración con la música, verás que por defecto no está activada.

Lo único que debes hacer es entrar en esa opción y pulsar sobre el interruptor hasta que se ponga de color verde. Tal y como te he comentado, de momento Apple Music es la única aplicación compatible con esta función, ya que también tengo instalada Spotify, y no aparece como aplicación elegible para esta funcionalidad. También tienes la opción de reproducir una muestra, para que veas si es algo que te convence o no.

Ahora, ve a la aplicación de Apple Music y comprobarás que tienes la opción de vibración con la música justo debajo de la barra de reproducción.

Si por cualquier cosa deseas darle un descanso, pulsa sobre ella y se quedará en pausa hasta que vuelvas a pulsar.

Esta función de vibración con la música es nueva en iOS 18, y permite a personas con dificultades auditivas sentir la música gracias a la vibración del dispositivo. Obviamente, esta habitación genera un mayor consumo de batería, por lo que deberás utilizarla, midiendo muy bien tus posibilidades. En todo caso, has visto lo sencillo, que es realizar una pausa de la vibración con la música.

Apple Music cuenta con un catálogo de millones de canciones, muchas de ellas en audio espacial para una experiencia mejorada. Una de las últimas incorporaciones ha sido toda la discografía del músico Robe, que se ha ido sumando a las ya existentes.