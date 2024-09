Apple Music ofrece la discografía de Robe con la tecnología de audio espacial

Robe, uno de los músicos más emblemáticos del panorama español, ha dado un paso innovador en su carrera. Su discografía en solitario ahora se puede escuchar en audio espacial en Apple Music, durante seis meses en exclusiva. Este formato ofrece una experiencia inmersiva que revoluciona la manera en que los fans perciben su música. Es interesante saber cómo esta iniciativa transforma la discografía de Robe y lo posiciona como el primer artista español en adoptar el audio espacial.

¿Qué es el audio espacial?

El audio espacial de Apple Music es una tecnología de sonido envolvente que, gracias a Dolby Atmos, ofrece una experiencia auditiva en la que se es protagonista de la escucha. A diferencia del estéreo tradicional, el audio espacial permite que el sonido se mueva en un espacio tridimensional, rodeando al oyente desde todas las direcciones, incluso desde arriba y detrás. Esta tecnología crea una sensación de profundidad y detalle, haciendo que la música suene más rica y cargada de matices. Está disponible sin coste adicional para los suscriptores de Apple Music.

La discografía de Robe en una nueva dimensión

El catálogo en solitario de Robe, que incluye los discos Lo que aletea en nuestras cabezas (2015), Destrozares, canciones para el final de los tiempos (2016), Mayéutica (2021) y Se nos lleva el aire (2023), ha sido editado en audio espacial gracias a Apple Music. Este formato permite a los oyentes disfrutar de una calidad sonora sin precedentes, añadiendo una nueva capa de profundidad y claridad a cada canción.

El propio Robe expresó su entusiasmo por este proyecto en una entrevista con Juan Destroyer para La Heavy: «Es emocionante oír los temas de otra manera. Está bonito, es otra forma de escuchar la música, te da más sensaciones y al final la música son sensaciones. ¡Bienvenido sea!».

Un equipo técnico de primer nivel

Detrás de esta remezcla en audio espacial están dos grandes profesionales: José Luis Crespo, técnico de sonido, y Álvaro Rodríguez, productor y teclista de la banda de Robe. Ambos han trabajado mano a mano para dar vida a esta innovadora versión de los discos del artista.

Álvaro Rodríguez comentó sobre el proceso creativo: «Es una suerte que, gracias a Apple Music, estos discos sean ahora más grandes. El audio espacial es una nueva forma de expresión artística donde puedes aportar una mayor capacidad creativ»”.

Por su parte, José Luis Crespo, quien ha trabajado con grandes nombres como Serrat, Miguel Ríos y Estopa, destacó que «este es un sistema maravilloso que te permite ajustar tus auriculares al volumen que deseas… Es como acercar el rock a la música clásica”.

El impacto del audio espacial en el rock

El audio espacial no solo es una novedad para la discografía de Robe, sino que forma parte de una tendencia creciente en Apple Music. Grandes bandas como The Beatles, Metallica y Pearl Jam han remasterizado sus álbumes en este formato, ofreciendo a los fans una experiencia completamente renovada. Además, álbumes recientes como Definitely Maybe de Oasis o Hackney Diamonds de los Rolling Stones se han unido a esta lista, consolidando el audio espacial como el futuro de la música.

Selección del catálogo disponible en audio espacial

The Beatles – Abbey Road (2019 Mix)

U2 – Achtung Baby

The Beach Boys – Pet Sounds

Fleetwood Mac – Rumours

Oasis – Definitely Maybe

Pink Floyd – The Dark Side of The Moon

The Beatles – 1

Oasis – Knebworth 1996 (Live)

Green Day – American Idiot

Muse – Absolution

Judas Priest – Invincible Shield

Metallica – 72 Seasons

The Rolling Stones – Hackney Diamonds

Bon Jovi – Forever

Rock en audio espacial y otros géneros

Hard Rock en audio espacial

Rock en audio espacial

Country en audio espacial

Hip-Hop en audio espacial

El futuro del audio espacial

Desde su lanzamiento en junio de 2021, el audio espacial en Apple Music ha crecido exponencialmente. Más del 90 % de los oyentes de la plataforma han experimentado este formato, que ya representa casi un tercio de las reproducciones.

Este crecimiento no solo se limita a artistas consagrados. Apple Music también facilita herramientas para que músicos independientes puedan crear mezclas en audio espacial, democratizando esta tecnología y permitiendo que más artistas puedan ofrecer a sus fans una experiencia sonora única.

La incursión de Robe en el audio espacial refuerza su estatus como pionero musical en España. Gracias a Apple Music, los fans tienen la oportunidad de redescubrir su música de una manera completamente nueva, más inmersiva y sensorial. Este lanzamiento es solo una muestra más de cómo la tecnología sigue transformando la industria musical, permitiendo a los oyentes disfrutar de una experiencia auditiva sin precedentes.