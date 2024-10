La colosal obra de ingeniería que ha alterado el eje de rotación de la Tierra

El Antropoceno es la era en la que la actividad humana ha moldeado el planeta a una escala sin precedentes y el eje de rotación de la Tierra no está a salvo de nuestras acciones. La extracción masiva de aguas subterráneas, ha sido capaz de inclinar el eje de nuestro planeta casi 80 centímetros hacia el este entre 1993 y 2010. Este fenómeno es una muestra del impacto de la actividad humana sobre la geofísica de la Tierra.

¿Qué es el eje de rotación terrestre?

El eje de rotación de la Tierra es la línea imaginaria que atraviesa el planeta desde el Polo Norte hasta el Polo Sur, alrededor de la cual la Tierra realiza su rotación diaria. Aunque esta inclinación varía de forma natural debido a factores como las mareas oceánicas y el movimiento de masas de aire, el descubrimiento reciente de que las acciones humanas también pueden modificarlo añade una nueva dimensión a nuestra comprensión del impacto global de nuestras actividades. La inclinación de este eje tiene efectos directos sobre el clima y las estaciones. Cambios en la inclinación podrían modificar, a largo plazo, patrones climáticos globales, afectando ecosistemas y comunidades humanas.

La extracción de agua subterránea es el detonante invisible

Entre 1993 y 2010, el ser humano extrajo aproximadamente 2150 gigatoneladas de agua subterránea, según un estudio publicado en Geophysical Research Letters. Este volumen masivo de agua fue bombeado principalmente para el consumo humano, la agricultura y diversas industrias. Sin embargo, lo que parecía una actividad cotidiana y necesaria tiene consecuencias de gran envergadura.

La redistribución de esta agua, una vez extraída del subsuelo, provoca que acabe en el mar, elevando el nivel del océano en más de 6 milímetros durante ese período. Este desplazamiento de masa no solo afecta la geografía de los océanos, sino que, como si de una peonza se tratara, altera la rotación de la Tierra. El estudio reveló que esta redistribución es una de las principales causas del desplazamiento del eje de rotación de la Tierra.

¿Cómo influye la masa de agua en el eje de rotación?

Aunque el agua solo representa el 0,05 % de la masa terrestre, su distribución tiene un impacto significativo en el equilibrio global. Cuando grandes cantidades de agua son movidas desde el subsuelo hacia el océano, se redistribuye la masa terrestre, alterando el equilibrio del planeta y, por ende, su eje de rotación. Según Ki-Weon Seo, geofísico de la Universidad Nacional de Seúl y líder del estudio, la redistribución de las aguas subterráneas es uno de los factores climáticos más influyentes en la deriva del eje terrestre.

Aunque estudios previos señalaban que el derretimiento de los glaciares, otro fenómeno impulsado por el cambio climático, era el principal responsable de la inclinación del eje, este nuevo descubrimiento arroja luz sobre la importancia de la gestión de los recursos hídricos subterráneos. La interacción entre el bombeo de agua y los cambios en la masa terrestre ha demostrado tener un impacto más directo y significativo que la fusión del hielo glaciar.

¿Dónde se ha sentido más?

El estudio también destaca que las regiones donde más agua ha sido extraída son claves para comprender la magnitud del fenómeno. El oeste de América del Norte y el noroeste de la India son zonas que han experimentado una mayor extracción de agua subterránea, contribuyendo en gran medida al desplazamiento de masa terrestre hacia los océanos. Este fenómeno no solo ha afectado el eje de rotación, sino que también ha generado preocupaciones respecto a la sostenibilidad de los recursos hídricos en estas regiones.

¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo?

Si bien los científicos afirman que este desplazamiento del eje de rotación no representa un riesgo inmediato para el clima o las estaciones tal como las conocemos, el impacto a largo plazo no debe subestimarse. Según Surendra Adhikari, otra científica involucrada en el estudio, el desplazamiento de 80 centímetros podría tener efectos perceptibles en la escala geológica del tiempo, lo que significa que los efectos pueden manifestarse en el futuro, influenciando el clima global de maneras que aún no comprendemos completamente.

Lo que está claro es que esta colosal obra de ingeniería, aunque involuntaria, tiene el potencial de alterar la geofísica del planeta a un nivel sin precedentes. Este hallazgo subraya la necesidad urgente de replantear cómo gestionamos los recursos naturales y considerar las consecuencias a gran escala de lo que parecen ser acciones cotidianas.

La alteración del eje de rotación de la Tierra por la extracción de aguas subterráneas es una advertencia clara sobre el alcance del impacto humano en el planeta. Aunque puede que no veamos efectos inmediatos en nuestro día a día, este desplazamiento es un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias mucho más profundas y a mayor escala de lo que imaginamos. A medida que avanzamos en el Antropoceno, debemos tomar conciencia de la fragilidad del equilibrio de nuestro planeta y actuemos en consecuencia.