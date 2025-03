Apple Music descubre nuevos talentos con Up Next

Apple Music es un pilar fundamental en el descubrimiento y promoción de nuevos talentos musicales a través de su programa Up Next. Este programa busca apoyar a artistas emergentes de todos los géneros, dándoles una plataforma para que sus carreras despeguen tanto a nivel local como global. Artistas como Guitarricadelafuente, Dora Postigo, y Maria José Llergo han sido destacados en este programa, que también ha impulsado a figuras internacionales como Billie Eilish y Bad Bunny. La inclusión de Guitarricadelafuente en eventos especiales, como la visita de Tim Cook a España en septiembre de 2023, muestra el compromiso de Apple con el talento que va pidiendo paso.

Up Next, impulso de carreras emergentes

El programa Up Next promueve a los artistas y ofrece a los fans una oportunidad única de descubrir nuevas apuestas musicales que irrumpen con fuerza en la escena tanto nacional como mundial. En este sentido, Apple Music ha apoyado a artistas desde sus inicios, proporcionándoles el apoyo necesario para alcanzar un reconocimiento mundial.

La innovación en audio en los AirPods 4

Mientras Apple Music continúa apoyando a nuevos artistas, la compañía también sigue innovando en el ámbito del audio con sus productos. Los AirPods 4 son un ejemplo perfecto de esto. Estos auriculares inalámbricos ofrecen una experiencia de sonido superior y destacan por su cancelación activa de ruido, una característica que utiliza el chip H2 y micrófonos mejorados para reducir el ruido ambiental. Esta tecnología es especialmente útil en entornos en los que hay demasiado ruido, permitiendo a quienes los utilizan a disfrutar de su música favorita sin distracciones. Además, es muy beneficiosa para llamadas, porque las llamadas se escuchan muy claras.

Los AirPods 4 incluyen varios modos que mejoran la experiencia del usuario. El audio adaptativo combina la cancelación activa de ruido con el modo de sonido ambiente, permitiendo a los usuarios ajustar su experiencia según el entorno. El modo de sonido ambiente permite escuchar lo que sucede alrededor mientras se disfruta de música o se está en una llamada. Además, la detección de conversación automáticamente baja el volumen cuando el usuario comienza a hablar, facilitando las interacciones.

El lanzamiento de los AirPods 4 el pasado mes de septiembre ha venido acompañado ahora por un el anuncio protagonizado por el actor Pedro Pascal, conocido por su papel en series como The Mandalorian y The Last of Us. Este anuncio pone en relieve la capacidad de Apple para mezclar innovación tecnológica con creatividad en sus campañas publicitarias.

Mientras, Apple sigue impulsando la industria del entretenimiento, tanto a través de su plataforma musical como de sus innovadores productos de audio. Su compromiso con el talento emergente y la tecnología de vanguardia refuerza su posición como líder en el mercado.