La realidad en los nuevos AirPods 4 que no tardará en ser criticada y luego copiada

Los AirPods 4 fue otro producto presentado el pasado lunes en el evento de Apple. Los auriculares son una parte muy importante del ecosistema de usuarios de la marca, y los AirPods 4 han sido lanzados en dos versiones, la básica de 149 € y con estuche de carga USB C, y la más avanzada, con un precio de 199 € y cancelación activa de ruido, además de la posibilidad de cargarse de manera inalámbrica. Sin embargo, hay algo que dará mucho de que hablar tanta usuarios de la marca como a quienes están al tanto de cualquier novedad, y no serán precisamente habladurías para bien.

AirPods 4: la polémica está servida

Hay que remontarse al año 2020, cuando fue lanzado el iPhone 12, para entender algo de esta polémica. Este dispositivo le costó muchas críticas a la compañía de Cupertino. Por una razón muy simple, ya no incorpora cargador. Apple se escudaba en la sostenibilidad para adoptar esta medida, ya que todos habitualmente tenemos cualquier cargador en casa. Esto le supuso a la compañía poder hacer cajas de pequeño tamaño, ahorrar en los costes y, entendemos que también tuvo un impacto positivo para el medio ambiente.

Sin embargo, las críticas fueron enormes no solo por parte de los usuarios, también de otras marcas. Curiosamente, y después del ruido, gran parte de las marcas que pueden ser competencia directa o no para la compañía californiana también se pasaron a esa tendencia, la de incorporar cargador en sus nuevos teléfonos. Y es que los números cuadraban para las compañías, se ahorraban el coste de incorporar el cargador, esto llevo a que las cajas de los dispositivos se hicieran más pequeñas y que, por tanto, en un palé se pudieran enviar más teléfonos a cualquier parte del mundo desde los centros logísticos. Además, se fuerza al usuario a comprar un cargador en el caso de que no lo tenga, que se le deteriore el que ya posee o que necesite uno de repuesto.

Los auriculares vienen sin esto

Los gadgets de pequeño tamaño no necesitan un cargador, pero Apple vuelve a abrir el camino y y lo que no incorpora es directamente el cable de carga. Sí, otro accesorio que es eliminado en aras de la sostenibilidad y en demostrar que no es necesario que tengamos tantos accesorios de carga en casa. Particularmente, y se me puede tachar de lo que sea, considero que es una medida acertada. He perdido la cuenta de la cantidad de cables que tengo en mi despacho. Así, haciendo un recuento rápido, tengo el de los AirPods, el del iPad, el del iPhone, 4 cables más de otros dispositivos como baterías externas, de un teléfono Android… seguro que me dejo alguno tintero.

Ya estoy pensando en la manera en la que el resto de fabricantes va a criticar directamente esta medida, y que el primero sería nuevamente es Samsung, que quizás no tarde en realizar un anuncio y tratando de sacar tajada de este tema. Ahora bien, tampoco me cabe ningún tipo de duda de que las marcas adoptarán esta tendencia más pronto que tarde. Y si no, al tiempo.

Esta nueva versión de los auriculares promete proporcionar una excelente experiencia sonora, gracias al uso del chip inteligente H2, que ha sido mejorado para proporcionar un mejor aislamiento y obtener mejor calidad en la escucha de música, tanto como en la recepción de llamadas telefónicas. Los nuevos AirPods 4 pueden reservarse a partir de mañana viernes en la página web de Apple y estarán disponibles para todos los usuarios desde el próximo 20 de septiembre, tanto en tiendas como en los pedidos que lleguen a domicilio.