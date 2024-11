El altavoz bluetooth Marshal Acton III captura la esencia del rock y se desploma en el Black Friday

El Marshall Acton III es un altavoz bluetooth compacto pero potente y que reconozco que me gustaría tener. Combina como ningún otro el icónico diseño retro de Marshall con tecnología de audio adaptadas a nuestras necesidades. Lo mejor de todo es que ha rebajado su precio en Amazon un 34%.

Así es el Marshall Acton III

El Acton III rinde homenaje a la herencia rockera de Marshall, al igual que su hermano mayor, con su diseño inspirado en los amplificadores clásicos de la marca. El altavoz está cubierto en un material similar al cuero vegano, con una rejilla frontal gris y el emblemático logotipo dorado de Marshall, la firma fundada en los 60 en Gran Bretaña. Está disponible en tres colores, negro, crema y marrón, lo que permite adaptarse fácilmente a diferentes decoraciones.

En la parte superior, cuenta con un panel de metal dorado con tres perillas para ajustar el volumen, los graves y los agudos, así como un interruptor de encendido y un control para pausar la música o saltar pistas. Estos controles físicos son excepcionalmente satisfactorios de usar, con una sensación táctil de alta calidad.

¿Cómo suena esta pieza?

A pesar de su tamaño compacto, el Acton III ofrece un sonido sorprendentemente potente y de alta calidad. Los tweeters están angulados hacia afuera, lo que permite un amplio escenario sonoro donde cada instrumento se puede distinguir claramente. El altavoz está especialmente bien sintonizado para música rock, ofreciendo un equilibrio impresionante entre instrumentos y voces.

El Acton III utiliza un sistema de Loudness Dinámico que ajusta el audio sobre la marcha para mantener un balance óptimo. Aunque el altavoz puede alcanzar volúmenes muy altos, es importante notar que a niveles altos puede aparecer algo de distorsión.

Muy fácil de conectar

El Marshall Acton III se centra principalmente en ofrecer una experiencia de audio de alta calidad, por lo que carece de algunas características adicionales que se encuentran en otros altavoces de su rango de precio. Utiliza Bluetooth 5.2 para una conexión inalámbrica confiable y también incluye una entrada de 3.5mm para conexiones analógicas.

Es importante destacar que el Acton III no cuenta con conectividad WiFi, lo que significa que no es compatible con sistemas como AirPlay 2 o Google Cast. Tampoco tiene batería interna, por lo que debe estar conectado a la corriente eléctrica para funcionar. Pero para alguien como yo, que lo desea para casa, esto no es un problema

El Marshall Acton III es un altavoz que ofrece una excelente calidad de sonido y cuenta con el atractivo de su diseño icónico. Es ideal para aquellos que buscan una experiencia de escucha premium sin complicaciones.

Si valoras un sonido excepcional y un diseño clásico por encima de las características adicionales, el Marshall Acton III podría ser el altavoz perfecto para ti. Amazon te lo lleva a casa por 189 euros, un regalo para el bolsillo y con la certeza de que no va a pasar de moda.